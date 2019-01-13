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Певица Глюкоза показала фото семейного отдыха с дочерьми в Таиланде

Певица Глюкоза в компании дочерей отправилась на отдых в Таиланд. Снимками совместного времяпрепровождения с семьей знаменитость делится на личной странице в Instagram.
Певица Глюкоза показала фото семейного отдыха с дочерьми в Таиланде

Глюкоза отправилась за рубеж вместе с мужем и дочерьми, а выбрало семейство для отдыха остров Самуи. Обычно звезда делится с фолловерами собственными снимками, но на этот раз решила продемонстрировать наследниц. Особый интерес к публикации обусловлен тем, что в последнее время исполнительница достаточно редко что-либо рассказывает о дочерях. Публика отметила, что девочки быстро растут, а по красоте уже не уступают своей звездной матери.

Комментируя публикации с отдыха, многие фолловеры не оставили без внимания и то, что сама Глюкоза выглядит потрясающе. Интернет-аудитория отметила подтянутую фигуру кумира. Многие заметили, что во время отпуска со своей семьей знаменитость выглядит по-настоящему счастливой. Публикация, между тем, успела собрать свыше 96 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:04

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