Певица Глюкоза показала фото семейного отдыха с дочерьми в Таиланде

Глюкоза отправилась за рубеж вместе с мужем и дочерьми, а выбрало семейство для отдыха остров Самуи. Обычно звезда делится с фолловерами собственными снимками, но на этот раз решила продемонстрировать наследниц. Особый интерес к публикации обусловлен тем, что в последнее время исполнительница достаточно редко что-либо рассказывает о дочерях. Публика отметила, что девочки быстро растут, а по красоте уже не уступают своей звездной матери.Комментируя публикации с отдыха, многие фолловеры не оставили без внимания и то, что сама Глюкоза выглядит потрясающе. Интернет-аудитория отметила подтянутую фигуру кумира. Многие заметили, что во время отпуска со своей семьей знаменитость выглядит по-настоящему счастливой. Публикация, между тем, успела собрать свыше 96 тысяч отметок "Мне нравится".