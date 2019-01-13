“КамАЗ-мастер” остался без еще одного экипажа на ралли-марафоне “Дакар”





На официальном портале “КамАЗ-мастер” указано, что команда обсудила сложившуюся ситуацию, после чего было принято решение отказаться от возможных рисков, не выпуская на арену оставшихся членов экипажа. В частности, существовала угроза разрушения блока цилиндров грузового транспорта. В случае такой ситуации эвакуация экипажа из труднопроходимых сыпучих дюн пустынного участка окажется практически невозможной.На авто Айрата Мардеева трещины обнаружились по окончании пяти этапов “Дакара”. Повреждения находились как на внешней стороне установленного на транспорте блока цилиндров, так и непосредственно внутри. Прежде же экипаж “КамАЗа” пришлось дисквалифицировать по причине наезда на человека.