Появление “Всевидящего ока” в небе над Чили вызвало дискуссию у пользователей Сети





Автор сюжета заметил необычный треугольник из ровных линий, оставленных следами самолетов. В центре этой фигуры ярко сияло солнце, а сама она явно напоминала известный символ масонов. Пораженный такими причудами природы чилиец решил поделиться информацией со своими подписчиками блога.Скептики сразу отметили, что, несмотря на оригинальность материала, он не слишком напоминает аналог из-за отсутствия глаза. С ними не согласились конспирологи, заговорившие о реальности существования тайного общества, пытающегося напомнить о себе людям таким необычным образом.