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Екатерина Стриженова поздравила с 63-летием перенесшего инсульт Николая Носкова

Екатерина Стриженова и ее муж побывали у музыканта Николая Носкова и поздравили его с 63-летием. Снимком в компании пережившего инсульт артиста телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.
Екатерина Стриженова поздравила с 63-летием перенесшего инсульт Николая Носкова

В своем профиле Стриженова поделилась достаточно редким фото, где позирует в компании своего товарища Николая Носкова. Накануне, 12 января, артист отпраздновал 63-летие. Уже порядка года исполнитель вынужден отказываться от выступлений на сцене, поскольку перенес инсульт. Отечественного певца телеведущая посетила не сама, а в компании своего супруга Александра, решив рассказать о недавнем событии поклонникам.

Также Екатерина Стриженова заявила поклонникам Носкова, что сейчас музыкант трудится над созданием очередного альбома, поэтому фанаты могут надеяться на презентацию новых композиций кумира. Со слов супруги певца Марины известно, что в больнице артист оказался спустя сутки после перенесенного инсульта, и к тому моменту он находился в критическом состоянии, около трех дней оставаясь в реанимации.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:31

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