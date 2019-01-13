В Китае археологи раскопали загадочную X-образную гробницу династии Цинь





Больше всего пользователей Сети удивила конструкция выявленной на территории Китая гробницы. В частности, многим показалось, что она напоминает внешне логотип консоли Xbox производства Microsoft. В соцсетях многие юзеры начали шутить по поводу того, что либо тысячи лет назад правителям КНР были знакомы компьютерные игры, либо кто-то из сотрудников разработчика обзавелся способностью путешествовать во времени.В КНР археологи пока не делали развернутых официальных заявлений по поводу X-образной гробницы. Неизвестно, в какой провинции сделана находка, и чем обусловлена ее конструкция. Пользователи Сети начали между собой дискуссию и выдвинули предположения, что в стенах здания скрываются очередные терракотовые воины.