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В Китае археологи раскопали загадочную X-образную гробницу династии Цинь

В Китае группа археологов раскопала загадочную X-образную гробницу, которая датирована периодом существования династии Цинь. Находка, сделанная накануне в Поднебесной, вызвала большой ажиотаж в социальных сетях.
В Китае археологи раскопали загадочную X-образную гробницу династии Цинь

Больше всего пользователей Сети удивила конструкция выявленной на территории Китая гробницы. В частности, многим показалось, что она напоминает внешне логотип консоли Xbox производства Microsoft. В соцсетях многие юзеры начали шутить по поводу того, что либо тысячи лет назад правителям КНР были знакомы компьютерные игры, либо кто-то из сотрудников разработчика обзавелся способностью путешествовать во времени.
В Китае археологи раскопали загадочную X-образную гробницу династии Цинь

В КНР археологи пока не делали развернутых официальных заявлений по поводу X-образной гробницы. Неизвестно, в какой провинции сделана находка, и чем обусловлена ее конструкция. Пользователи Сети начали между собой дискуссию и выдвинули предположения, что в стенах здания скрываются очередные терракотовые воины.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:12

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