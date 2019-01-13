Яна Рудковская рассказала, как впервые встретила Евгения Плющенко

Поделиться историей знакомства Яна Рудковская решила по той причине, что прошло ровно 12 лет с момента, когда она впервые столкнулась с Евгением Плющенко на Трафальгарской площади в Лондоне. Тогда спортсмен принимал участие в фестивале “Русская Зима”, где также присутствовал и подопечный продюсера Дима Билан. Снимок, опубликованный Рудковской в соцсети, сделан примерно спустя 15 минут с момента знакомства пары, имевшего места 12 января 2007 года.В комментариях многочисленные фолловеры страницы супруги Евгения Плющенко начали массово поздравлять пару с особенной годовщиной. Многие подписчики назвали брак Яны Рудковской и ее мужа идеальным союзом, а возлюбленным пожелали еще долгих лет счастливой семейной жизни.