Спутники зафиксировали в Тихом океане 17-метровые волны во время шторма





Ученые отметили, что его можно сравнить с ураганом Флоренс, который принес огромный ущерб юго-восточному побережью США. Эта неизвестная природная стихия была замечена Himawari-8, после чего информацию японского аппарата подтвердили данные американского спутника. GOES-17 ведет наблюдение за Аляской и Алеутскими островами, заметив приближающийся шторм с восточной стороны.Пока стало известно, что минимальное давление природной стихии -937 миллибар. Такие события в зимнее время могут быть связаны с контрастом между теплым и холодным воздухом. Ученые пытаются использовать спутники, чтобы вовремя иметь сведения о возможных катаклизмах и успеть проинформировать местное население.