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Спутники зафиксировали в Тихом океане 17-метровые волны во время шторма

Метеорологические спутники зафиксировали в Тихом океане 17-метровые волны. Они возникли во время шторма, хотя сам ураган пока не имеет своего названия.
Спутники зафиксировали в Тихом океане 17-метровые волны во время шторма

Ученые отметили, что его можно сравнить с ураганом Флоренс, который принес огромный ущерб юго-восточному побережью США. Эта неизвестная природная стихия была замечена Himawari-8, после чего информацию японского аппарата подтвердили данные американского спутника. GOES-17 ведет наблюдение за Аляской и Алеутскими островами, заметив приближающийся шторм с восточной стороны.

Пока стало известно, что минимальное давление природной стихии -937 миллибар. Такие события в зимнее время могут быть связаны с контрастом между теплым и холодным воздухом. Ученые пытаются использовать спутники, чтобы вовремя иметь сведения о возможных катаклизмах и успеть проинформировать местное население.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:54

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