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Наташа Королева рассказала, что до сих пор хранит дома вещи Игоря Николаева

Наташа Королева откровенно призналась, что по-прежнему хранит дома вещи своего экс-супруга Игоря Николаева. Об этом певица рассказала в преддверии грядущего 59-летия коллеги по сцене.
Наташа Королева рассказала, что до сих пор хранит дома вещи Игоря Николаева

Сейчас Наташа Королева с семьей находится на просторах США, в связи с чем не смогла участвовать в съемках выпуска шоу “Сегодня вечером”, посвященного дню рождения Николаева. Последнему 17 января исполнится 59 лет. Однако некоторыми подробностями о жизни с артистом певица поделилась. В частности, звезда по-прежнему хранит дома вещи бывшего мужа, а именно несколько пиджаков, которые артистке дороги как память о прошлом. Имеются у Королевой парочка коллекционных фото и дисков с коллегой.

Артистка также призналась, что, несмотря на расставание, им с Игорем Николаевым удалось сохранить теплые отношения. Периодически бывшие возлюбленные общаются между собой, не испытывая напряжения, ведь каждый в итоге обрел семейное счастье с другим человеком.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:47

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