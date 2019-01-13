Наташа Королева рассказала, что до сих пор хранит дома вещи Игоря Николаева





Сейчас Наташа Королева с семьей находится на просторах США, в связи с чем не смогла участвовать в съемках выпуска шоу “Сегодня вечером”, посвященного дню рождения Николаева. Последнему 17 января исполнится 59 лет. Однако некоторыми подробностями о жизни с артистом певица поделилась. В частности, звезда по-прежнему хранит дома вещи бывшего мужа, а именно несколько пиджаков, которые артистке дороги как память о прошлом. Имеются у Королевой парочка коллекционных фото и дисков с коллегой.Артистка также призналась, что, несмотря на расставание, им с Игорем Николаевым удалось сохранить теплые отношения. Периодически бывшие возлюбленные общаются между собой, не испытывая напряжения, ведь каждый в итоге обрел семейное счастье с другим человеком.