Алла Пугачева и Ирина Аллегрова устроили танцы на творческом вечере Игоря Николаева

Среди гостей оказалось много знаменитостей, в том числе Филипп Киркоров и Юлия Проскурякова, супруга именинника. Хотя Алла Пугачева крайне редко дает согласие на съемки в различных телевизионных шоу, в этот раз она не смогла отказать коллеге. Примадонна вспомнила те моменты, когда только познакомилась с Игорем Николаевым, начинавшим свой путь в ее коллективе. Также показали и некоторые архивные кадры с виновником торжества.Когда Валерий Леонтьев начал исполнять композицию “Пароходы”, Алла Пугачева не смогла устоять на месте и начала танцевать. Довольно оперативно коллегу поддержали Ирина Аллегрова и даже Юлия Проскурякова. Сперва артистки плясали отдельно, а затем поспешили взяться за руки и продолжили движения уже вместе с исполнителем песни. Многие оказались удивлены таким взаимодействием, считая, что Примадонна и Аллегрова между собой не общаются. Показаны кадры с выступления в эфире шоу “Сегодня вечером”, транслируемого на Первом канале.