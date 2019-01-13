Евгения Плющенко госпитализировали в Москве из-за сильных болей в спине

По утверждениям массмедиа, сейчас Евгений Плющенко находится в одной из больниц столицы. В частности, отечественного фигуриста поместили в нейрохирургическое отделение, где местные медики оказывают спортсмену необходимую помощь. Официальных комментариев от представителей супруга Яны Рудковской пока не поступало, поэтому о состоянии пациента ничего не известно.Некоторые СМИ связывают произошедшее с тем, что в последнее время Плющенко много выступал с собственным ледовым шоу, которое стало большой нагрузкой для фигуриста. Именно боли в области спины оказались одной из ведущих причин, по которой спортсмен оставил фигурное катание. Сами же болевые ощущения являются следствием того, что в молодости Плющенко много времени уделял изнурительным тренировкам.