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Евгения Плющенко госпитализировали в Москве из-за сильных болей в спине

Евгений Плющенко оказался госпитализирован в одну из больниц Москвы. Причиной попадания фигуриста в медучреждение стали сильные боли в спине, о чем информируют общественность СМИ.
Евгения Плющенко госпитализировали в Москве из-за сильных болей в спине

По утверждениям массмедиа, сейчас Евгений Плющенко находится в одной из больниц столицы. В частности, отечественного фигуриста поместили в нейрохирургическое отделение, где местные медики оказывают спортсмену необходимую помощь. Официальных комментариев от представителей супруга Яны Рудковской пока не поступало, поэтому о состоянии пациента ничего не известно.

Некоторые СМИ связывают произошедшее с тем, что в последнее время Плющенко много выступал с собственным ледовым шоу, которое стало большой нагрузкой для фигуриста. Именно боли в области спины оказались одной из ведущих причин, по которой спортсмен оставил фигурное катание. Сами же болевые ощущения являются следствием того, что в молодости Плющенко много времени уделял изнурительным тренировкам.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:24

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