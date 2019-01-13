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Актриса Анастасия Макеева два месяца скрывала замужество

Актриса Анастасия Макеева на протяжении двух месяцев скрывала от поклонников замужество. Знаменитость на своей странице в Instagram подтвердила данную информацию
Актриса Анастасия Макеева два месяца скрывала замужество

Анастасия Макеева заявила, что не желает что-либо скрывать от своих фанатов, поэтому больше не видит смысла отрицать замужество. При этом имени своего избранника актриса раскрывать не стала. Артистка подчеркнула, что счастье любит тишину, и она может сказать лишь то, что связала себя узами брака с “хорошим человеком”. Подписчиков Макеева попросила просто тихо порадоваться за нее, не задавая лишних вопросов. Она также добавила, что церемония бракосочетания проходила в ноябре 2018 года.

В комментариях поклонники начали массово поздравлять актрису с замужеством, желая ей счастливой семейной жизни. Правда, некоторые не удержались, и все же стали задавать вопросы относительно того, кто именно оказался избранником Анастасии Макеевой. В частности, фолловеры просят актрису показать им мужчину, покорившего ее сердце.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:16

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