Актриса Анастасия Макеева два месяца скрывала замужество

Анастасия Макеева заявила, что не желает что-либо скрывать от своих фанатов, поэтому больше не видит смысла отрицать замужество. При этом имени своего избранника актриса раскрывать не стала. Артистка подчеркнула, что счастье любит тишину, и она может сказать лишь то, что связала себя узами брака с “хорошим человеком”. Подписчиков Макеева попросила просто тихо порадоваться за нее, не задавая лишних вопросов. Она также добавила, что церемония бракосочетания проходила в ноябре 2018 года.В комментариях поклонники начали массово поздравлять актрису с замужеством, желая ей счастливой семейной жизни. Правда, некоторые не удержались, и все же стали задавать вопросы относительно того, кто именно оказался избранником Анастасии Макеевой. В частности, фолловеры просят актрису показать им мужчину, покорившего ее сердце.