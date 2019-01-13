Рустам Солнцев выложил в Instagram видео про пение Бузовой

Это видео "гуляет" уже по всем социальным сетям, а в особенности оно нравится недоброжелателям Ольги Бузовой.В этом 30-секундном отрывке совмещено два отдельных друг от друга фрагмента, но монтаж великолепен и заставляет посмеяться многих.Бузова поёт песню, и вдруг ее якобы по голове ударяет обезьяна, после чего, соответственно певица перестаёт это делать. Видимо, Рустаму нечем было заняться. Он просматривал ленту в Instagram, ну а потом решил сделать репост и залить видео к себе на страницу.Молодой человек попросил артистку не оскорблять, ведь поёт она, как умеет. Но поёт плохо, зарезюмировал в конце Рустам.