Рустам Солнцев выложил в Instagram видео про пение Бузовой
Бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев опубликовал у себя на странице смешное видео.
Это видео "гуляет" уже по всем социальным сетям, а в особенности оно нравится недоброжелателям Ольги Бузовой.
В этом 30-секундном отрывке совмещено два отдельных друг от друга фрагмента, но монтаж великолепен и заставляет посмеяться многих.
Бузова поёт песню, и вдруг ее якобы по голове ударяет обезьяна, после чего, соответственно певица перестаёт это делать. Видимо, Рустаму нечем было заняться. Он просматривал ленту в Instagram, ну а потом решил сделать репост и залить видео к себе на страницу.
Молодой человек попросил артистку не оскорблять, ведь поёт она, как умеет. Но поёт плохо, зарезюмировал в конце Рустам.
Это видео "гуляет" уже по всем социальным сетям, а в особенности оно нравится недоброжелателям Ольги Бузовой.
В этом 30-секундном отрывке совмещено два отдельных друг от друга фрагмента, но монтаж великолепен и заставляет посмеяться многих.
Бузова поёт песню, и вдруг ее якобы по голове ударяет обезьяна, после чего, соответственно певица перестаёт это делать. Видимо, Рустаму нечем было заняться. Он просматривал ленту в Instagram, ну а потом решил сделать репост и залить видео к себе на страницу.
Молодой человек попросил артистку не оскорблять, ведь поёт она, как умеет. Но поёт плохо, зарезюмировал в конце Рустам.