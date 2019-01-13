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Рустам Солнцев выложил в Instagram видео про пение Бузовой

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев опубликовал у себя на странице смешное видео.

Это видео "гуляет" уже по всем социальным сетям, а в особенности оно нравится недоброжелателям Ольги Бузовой.

Рустам Солнцев выложил в Instagram видео про пение Бузовой

В этом 30-секундном отрывке совмещено два отдельных друг от друга фрагмента, но монтаж великолепен и заставляет посмеяться многих.

Бузова поёт песню, и вдруг ее якобы по голове ударяет обезьяна, после чего, соответственно певица перестаёт это делать. Видимо, Рустаму нечем было заняться. Он просматривал ленту в Instagram, ну а потом решил сделать репост и залить видео к себе на страницу.

Молодой человек попросил артистку не оскорблять, ведь поёт она, как умеет. Но поёт плохо, зарезюмировал в конце Рустам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:10

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