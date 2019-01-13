Саймон Марданшин уверяет, что Настя Ендальцева покинула проект

«Она поняла, что топчется на месте, встретила Новый год в Европе, соскучилась по той неограниченной жизни. У нас осталось теплое отношение друг к другу, и мы до сих пор поддерживаем связь», - сообщил он.





Однако после Нового года девушка появилась в эфирах реалити-шоу, поэтому многие решили, что Насте предоставили небольшой отпуск, после которого она с новыми силами вернулась на Поляну.Плюс ко всему, на проект вернулся бывший возлюбленный Ендальцевой – Мондезир Свет-Амур, с которым, по мнению публики, брюнетка вновь начнет строить отношения, а значит необходимости покидать периметр у нее нет.Однако Саймон Марданшин, с которым участница в последнее время хотела закрутить роман, утверждает, что Настя все-таки ушла за ворота, и он полностью поддерживает ее в этом решении, так как никакого прогресса у нее не было.Это заявление вновь встревожило околодомовскую публику, поэтому многие принялись внимательно следить за событиями, происходящими в эфирах, а также за страницей Ендальцевой в социальной сети Instagram, дабы выяснить ее дальнейшую судьбу на «Доме-2».Сама девушка предпочитает никак не комментировать разговоры о своем уходе.