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Экс-избранника Леры Фрост Александра Шарыго задержали с наркотиками

У бывшего избранника экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», судя по всему, серьезные проблемы с законом. Несколько дней назад Александр Шарыго был арестован на границе с Белоруссией в нетрезвом состоянии.

Кроме того, при обыске у парня обнаружили запрещенные вещества, транспортировкой которых, как предполагает полиция, он занимался.

Экс-избранника Леры Фрост Александра Шарыго задержали с наркотиками

Отметим, что на момент задержания сын известного олигарха находился в своем автомобиле. По требованию представителей дорожной инспекции он прошел алкотест, который показал 0,56 промилле.

Стоит также сказать, что личность задержанного долго не раскрывали, однако сегодня Лера Фрост, с которой Александр несколько месяцев строил отношения, прокомментировала произошедшее, подтвердив, что у молодого человека действительно проблемы.

Экс-избранника Леры Фрост Александра Шарыго задержали с наркотиками

Бывшая звезда телестройки сообщила, что по-человечески ей очень жаль экс-возлюбленного, однако он сам виноват в случившемся.

Если верить СМИ, то арест Шарыго был проведен еще 8 января, но ему уже представили обвинение, однако, какое именно, пока не известно. По информации некоторых белорусских источников, за перевозку наркотических средств через границу парню грозит серьезный срок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:51

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