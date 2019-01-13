Экс-избранника Леры Фрост Александра Шарыго задержали с наркотиками





Кроме того, при обыске у парня обнаружили запрещенные вещества, транспортировкой которых, как предполагает полиция, он занимался.Отметим, что на момент задержания сын известного олигарха находился в своем автомобиле. По требованию представителей дорожной инспекции он прошел алкотест, который показал 0,56 промилле.Стоит также сказать, что личность задержанного долго не раскрывали, однако сегодня Лера Фрост, с которой Александр несколько месяцев строил отношения, прокомментировала произошедшее, подтвердив, что у молодого человека действительно проблемы.Бывшая звезда телестройки сообщила, что по-человечески ей очень жаль экс-возлюбленного, однако он сам виноват в случившемся.Если верить СМИ, то арест Шарыго был проведен еще 8 января, но ему уже представили обвинение, однако, какое именно, пока не известно. По информации некоторых белорусских источников, за перевозку наркотических средств через границу парню грозит серьезный срок.