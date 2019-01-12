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Семью Елены Бушиной атаковала ветрянка

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Бушина вместе с супругом и двумя детьми уже практически два месяца находятся в Америке. На своей странице в соцсети Instagram она публикует множество фотографий, на которых демонстрирует то, как весело они проводят время в отпуске.

Однако несколько дней назад у семейства возникли большие неприятности. Во время путешествия их атаковал опасный вирус.

Семью Елены Бушиной атаковала ветрянка

Оказалось, что она, муж и дети заразились ветрянкой. Как известно, хуже всех ее переносят взрослые, и семья Бушиной стала этому только подтверждением, ведь тяжелее остальных от болезни пострадал глава – Митя Железняк.

У себя в микроблоге Лена разместила снимок, на котором видно, что ее тело и лицо усеяно сыпью и тщательно смазано специальной мазью.

В подписи к фото девушка сообщила, что Марк и Лаура очень легко перенесли вирус, а вот им с мужем досталось очень сильно, и они до сих пор не могут избавиться от сыпи.

Семью Елены Бушиной атаковала ветрянка

«Это кошмарище. Заболели мы, взрослые, после Марка, он был первым. Мажемся мазью с цинком, пьём «Ацикловир» и «Зиртек», - написала она.

Подписчики Бушиной посочувствовали ей и в комментариях пожелали скорейшего выздоровления. Кроме того, нашлись и те, кто поделился своим опытом лечения ветрянки, порекомендовав тщательно следить за развитием вируса, поскольку у взрослых большая вероятность развития осложнений.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:09

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