В Британии разработали универсальный спутник связи «Квантум»





Специалисты, занимавшиеся разработкой устройства, отметили, что оно способно в кратчайшие сроки перенастраивать сигнал на необходимую частоту, а также транслируя тот район, который будет указан оператором с Земли. Всегда остаётся возможность для смены мощности сигнала: его можно увеличить для одной и уменьшить для другой области. Полная перенастройка спутников осуществляется благодаря новой прошивки.Поэтому эксперты уже считают устройство «Квантум» очень универсальным и способным даже сейчас заменить любой из аппаратов на орбите.В ближайшее время вся аппаратура будет перевезено для дальнейшей сборки и отправки изделия в космос. Впрочем, когда произойдет последнее событие, пока неизвестно, заявили инсайдеры.