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В Британии разработали универсальный спутник связи «Квантум»

Британские ученые разработали специальный спутник «Квантум», способный вещать в разных диапазонах частот с изменяемой мощностью сигнала, а его прошивка будет меняться прямо с Земли. Не исключено, что разработке британской компании удастся уже в ближайшем будущем эффективно заменить современные спутники.
В Британии разработали универсальный спутник связи «Квантум»

Специалисты, занимавшиеся разработкой устройства, отметили, что оно способно в кратчайшие сроки перенастраивать сигнал на необходимую частоту, а также транслируя тот район, который будет указан оператором с Земли. Всегда остаётся возможность для смены мощности сигнала: его можно увеличить для одной и уменьшить для другой области. Полная перенастройка спутников осуществляется благодаря новой прошивки.

Поэтому эксперты уже считают устройство «Квантум» очень универсальным и способным даже сейчас заменить любой из аппаратов на орбите.
В ближайшее время вся аппаратура будет перевезено для дальнейшей сборки и отправки изделия в космос. Впрочем, когда произойдет последнее событие, пока неизвестно, заявили инсайдеры.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:30

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