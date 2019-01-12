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Marvel и Disney работают над новым сериалом о Леди Сиф — соратнице Тора

Компании Marvel и Disney работают над созданием нового сериала о Леди Сиф — соратнице легендарного Тора. Об этом стало известно после эксклюзивной публикации от Discussing Film.

Marvel и Disney работают над новым сериалом о Леди Сиф — соратнице Тора


Любителей фильмов о супергероях вскоре ждёт хорошая новость, ведь, как стало известно сегодня, американская компания Marvel совместно с Disney уже работают над созданием нового сериала о Леди Сиф. Как свидетельствует эксклюзив от Discussing Club, вероятнее всего роль соратницы Тора исполнит никто иной, как Джейми Александр, которая, к слову, выступит также и в роли одного из продюсеров готовящегося супергеройского многосерийного фильма.

Из того же источника появилась информация и о подготовке мини-сериалов об Алой Ведьме, Зимнем Солдате и про Грута с Ракетой со «Стражей галактики».



 
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Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 21:10

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