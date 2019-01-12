Ксения Бородина показала, как Теона в детском стульчике говорит по-английски

«Такая уже взрослая, стол для кормления - это уже должен быть пройденный этап», «Зачем такую большую садить в стул для крох?», «В три года ребенка держать на таком детском стуле, но зато два слова по-английски заучили, анекдот просто…», «Как то не очень смотрится, большая, а за таким столиком», - писали они в комментариях.

В кадре можно увидеть, как малышка сидит в детском стульчике для кормления и кушает гранат, а в это время ее мама спрашивает у нее, как по-английски будет «белый», «черный», «собака» и «кошка».Девочка уверенно отвечала на все вопросы, вот только с последним словом у нее возникли проблемы, но она не подала виду и придумала собственный перевод, чем вызвала смех родительницы.Судя по всему, Ксения хотела похвастаться перед своими подписчиками тем, что ее дочь в столь юном возрасте уже начала изучать английский язык и запомнила несколько простых слов. И многие действительно похвалили Тею за старания, однако нашлись и те, кто нашел к чему придраться.Так, некоторым не понравилось то, что девочка сидит в стульчике для кормления, предназначенном для малышей младшего возраста.