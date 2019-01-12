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Первый электромобиль Honda для европейского рынка дебютирует на женевском шоу

По информации инсайдеров, дорожные испытания электрокара Honda Urban EV подходят к концу, а сама модель дебютирует уже через 2 месяца в рамках автосалона в Женеве. Напомним, что речь идёт о первой машине японского автоконцерна с аккумуляторным питанием.
Первый электромобиль Honda для европейского рынка дебютирует на женевском шоу

Транспортное средство Honda Urban EV планируют продавать в Европе уже со следующего года, ближе к осени мир увидит полную серийную версию электромобиля. Как известно, Honda славится показом слегка замаскированных версий серийных автомобилей за несколько месяцев до выпуска. Например, концепт электрокара был высоко оценен экспертами ещё 2 года назад за свой ретро-стиль и хороший дизайн. По словам руководителя отдела по дизайну Макото Иваки, целью разработчиков являлось создание «весёлой и доступной машины».

В планах автоконцерна – добиться того, чтобы уже через 5-6 лет доля электрифицированных авто на европейском рынке превышало долю в 50%. Для этого уже вскоре будет запущена гибридная версия внедорожника CR-V, который заменит такие модели как HR-V, Civic, Jazz.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:36

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