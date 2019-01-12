АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

В интернете распространили первое фото смартфона OnePlus 7

В интернете появился первый снимок смартфона OnePlus 7. Его представил портал Slashleaks, на котором заявляется, что на кадре показаны прототипы новинки.
В интернете распространили первое фото смартфона OnePlus 7

В соответствии с предварительными сведениями, новый OnePlus 7 станет доступен в 2-х версиях, одна из которых будет иметь каплевидный вырез на дисплее, а другая – стандартный экран. Внешний вид корпуса скрыт при помощи спецчехла, поэтому некоторые посчитали рамки девайса очень тонкими.

Поскольку OnePlus 7 является флагманским продуктом, специалисты рынка прогнозируют появление в его конструкции процессора Snapdragon 855, ОЗУ объемом 8 ГБ, а также ПЗУ на 128 ГБ. Помимо этого, устройство может получить камеру с тремя сканерами, а также дактилоскопический сенсор, вмонтированный непосредственно в дисплей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джулия Робертс за $100 тысяч купила
В Британии разработали универсальный
Marvel и Disney работают над новым
Семью Елены Бушиной атаковала ветрянка
MSI представила мониторы Optix
Ученые выяснили, что родители способны
В интернете распространили первое фото
Стартовало производство беспроводной
Дрю Берримор не ляжет под нож
Ксения Бородина показала, как Теона в
Первый электромобиль Honda для
Бри Ларсон расторгла помолвку с женихом
Sony закрывает линейку смартфонов
Авто из шоу Fast & Furious Live
Нестандартный ГАЗ-М18 обошелся без
Светлана Лобода поразила фанатов
Toyota RAV4 стала мировым лидером по
Политолог: МВФ кредитует Украину совсем
Ким Кардашьян украсила зубы
Автомобили УАЗ стали стойкими к ржавчине
Спутник для создания 3D-карты Млечного
Рената Литвинова во время разводов
В Китае продолжают развивать программу
Роза Сябитова назвала избивавшего жен
Баста исполнит новогоднее пожелание
На CES 2019 продемонстрировали
Лера Кудрявцева поставила на место
У берегов Франции нашли подводную лодку
Братья Криса Кельми не будут
Александра Черно не смогла проследить
Просмотреть все новости