В интернете распространили первое фото смартфона OnePlus 7
В интернете появился первый снимок смартфона OnePlus 7. Его представил портал Slashleaks, на котором заявляется, что на кадре показаны прототипы новинки.
В соответствии с предварительными сведениями, новый OnePlus 7 станет доступен в 2-х версиях, одна из которых будет иметь каплевидный вырез на дисплее, а другая – стандартный экран. Внешний вид корпуса скрыт при помощи спецчехла, поэтому некоторые посчитали рамки девайса очень тонкими.
Поскольку OnePlus 7 является флагманским продуктом, специалисты рынка прогнозируют появление в его конструкции процессора Snapdragon 855, ОЗУ объемом 8 ГБ, а также ПЗУ на 128 ГБ. Помимо этого, устройство может получить камеру с тремя сканерами, а также дактилоскопический сенсор, вмонтированный непосредственно в дисплей.
В соответствии с предварительными сведениями, новый OnePlus 7 станет доступен в 2-х версиях, одна из которых будет иметь каплевидный вырез на дисплее, а другая – стандартный экран. Внешний вид корпуса скрыт при помощи спецчехла, поэтому некоторые посчитали рамки девайса очень тонкими.
Поскольку OnePlus 7 является флагманским продуктом, специалисты рынка прогнозируют появление в его конструкции процессора Snapdragon 855, ОЗУ объемом 8 ГБ, а также ПЗУ на 128 ГБ. Помимо этого, устройство может получить камеру с тремя сканерами, а также дактилоскопический сенсор, вмонтированный непосредственно в дисплей.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:50