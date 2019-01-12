Sony закрывает линейку смартфонов Xperia Compact и готовится к выставке MWC





Корпорация, которая специализируется на изготовлении смартфонов Sony, на данный момент занимается модификацией своего производства. Она закроет модельный ряд популярнейших мобильных телефонов. Однако в конце февраля 2019 года на выставке Mobile Word Congress бренд представит разработку новых девайсов.Представитель корпорации выступил с официальным заявлением, в котором рассказал потребительской аудитории о планах Sony. Оказывается, компания готова презентовать новые смартфоны, которые станут первичным отображением выбранной ими стратегии. Сотрудник Sony подчеркнул, что все внимание разработчиков на сегодняшний день приковано к усовершенствованию камер в мобильных гаджетах.Предполагается, что во время февральской выставки производитель представит смартфон Xperia XZ4.