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Sony закрывает линейку смартфонов Xperia Compact и готовится к выставке MWC

Японская компания Sony сделала заявление, что она намерена закрыть линейку популярных смартфонов Xperia Compact и начать подготовку новых моделей. Их презентация пройдет в рамках крупнейшей в мире выставки мобильной индустрии MWC.
Sony закрывает линейку смартфонов Xperia Compact и готовится к выставке MWC

Корпорация, которая специализируется на изготовлении смартфонов Sony, на данный момент занимается модификацией своего производства. Она закроет модельный ряд популярнейших мобильных телефонов. Однако в конце февраля 2019 года на выставке Mobile Word Congress бренд представит разработку новых девайсов.

Представитель корпорации выступил с официальным заявлением, в котором рассказал потребительской аудитории о планах Sony. Оказывается, компания готова презентовать новые смартфоны, которые станут первичным отображением выбранной ими стратегии. Сотрудник Sony подчеркнул, что все внимание разработчиков на сегодняшний день приковано к усовершенствованию камер в мобильных гаджетах.
Предполагается, что во время февральской выставки производитель представит смартфон Xperia XZ4.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:28

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