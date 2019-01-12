Sony закрывает линейку смартфонов Xperia Compact и готовится к выставке MWC
Японская компания Sony сделала заявление, что она намерена закрыть линейку популярных смартфонов Xperia Compact и начать подготовку новых моделей. Их презентация пройдет в рамках крупнейшей в мире выставки мобильной индустрии MWC.
Корпорация, которая специализируется на изготовлении смартфонов Sony, на данный момент занимается модификацией своего производства. Она закроет модельный ряд популярнейших мобильных телефонов. Однако в конце февраля 2019 года на выставке Mobile Word Congress бренд представит разработку новых девайсов.
Представитель корпорации выступил с официальным заявлением, в котором рассказал потребительской аудитории о планах Sony. Оказывается, компания готова презентовать новые смартфоны, которые станут первичным отображением выбранной ими стратегии. Сотрудник Sony подчеркнул, что все внимание разработчиков на сегодняшний день приковано к усовершенствованию камер в мобильных гаджетах.
Предполагается, что во время февральской выставки производитель представит смартфон Xperia XZ4.
Корпорация, которая специализируется на изготовлении смартфонов Sony, на данный момент занимается модификацией своего производства. Она закроет модельный ряд популярнейших мобильных телефонов. Однако в конце февраля 2019 года на выставке Mobile Word Congress бренд представит разработку новых девайсов.
Представитель корпорации выступил с официальным заявлением, в котором рассказал потребительской аудитории о планах Sony. Оказывается, компания готова презентовать новые смартфоны, которые станут первичным отображением выбранной ими стратегии. Сотрудник Sony подчеркнул, что все внимание разработчиков на сегодняшний день приковано к усовершенствованию камер в мобильных гаджетах.
Предполагается, что во время февральской выставки производитель представит смартфон Xperia XZ4.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:28