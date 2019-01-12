Дрю Берримор не ляжет под нож пластического хирурга из-за боязни зависимости

Несмотря на то, что любимая публикой красавица и актриса Дрю Берримор уже в феврале встретит свои 44 года, расстраиваться по поводу уже не молодой внешности она не спешит. На вопросы же прессы и фанатов, почему она не обратится за помощью к пластическим хирургам, звезда отвечает, что боится зависимости. В своём интервью для издания Glamour актриса даже сравнила операции по омоложению с наркотиками, попробовав которые единожды, уже бывает трудно остановиться.Кроме того, Берримор не видит ничего плохого в проявлении признаков старения на лице и теле. Актриса регулярно занимается с тренером и посещает косметолога, считая, что входить в преклонный возраст нужно с юмором и удовлетворением, тогда процесс не будет огорчать, а только дарить новые ощущения.