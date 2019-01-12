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Дрю Берримор не ляжет под нож пластического хирурга из-за боязни зависимости

Известная актриса Дрю Берримор никогда не ляжет под нож пластического хирурга из-за боязни зависимости. Знаменитость уверена, что стоит только один раз испробовать это на себе, то как и от наркотиков, отказаться будет практически невозможно.

Дрю Берримор не ляжет под нож пластического хирурга из-за боязни зависимости


Несмотря на то, что любимая публикой красавица и актриса Дрю Берримор уже в феврале встретит свои 44 года, расстраиваться по поводу уже не молодой внешности она не спешит. На вопросы же прессы и фанатов, почему она не обратится за помощью к пластическим хирургам, звезда отвечает, что боится зависимости. В своём интервью для издания Glamour актриса даже сравнила операции по омоложению с наркотиками, попробовав которые единожды, уже бывает трудно остановиться.

Кроме того, Берримор не видит ничего плохого в проявлении признаков старения на лице и теле. Актриса регулярно занимается с тренером и посещает косметолога, считая, что входить в преклонный возраст нужно с юмором и удовлетворением, тогда процесс не будет огорчать, а только дарить новые ощущения.



 
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Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 20:43

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