Авто из шоу Fast & Furious Live продадут на аукционе





В 2019-м планировалось реализовать глобальные гастроли, однако реализовать задумку у организаторов не вышло. В настоящее время все оснащение, применённое в шоу, включая крупную линейку авто, выставляется на онлайн-аукцион. В числе заявленных лотов указываются несколько подержанных автомобилей из знаменитых голливудских кинокартин. За оригинальную версию Nissan 350Z просят 20 тысяч фунтов стерлингов на старте торгов. Копия Lamborghini с силовым агрегатом от Jaguar V6 появится на торгах с аналогичным начальным ценником.Большое число автомобилей, применённых в шоу, создавались либо покупались на территории Великобритании. Копии авто из знаменитых фильмов скрупулёзно воссоздали перед дебютом шоу-программы в 2018 году.