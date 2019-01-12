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Авто из шоу Fast & Furious Live продадут на аукционе

Автомобили, показанные в шоу Fast & Furious, будут проданы с аукциона после возникновения у проекта финансовых сложностей. Шоу провело тур по Европе в прошлом году.
Авто из шоу Fast & Furious Live продадут на аукционе

В 2019-м планировалось реализовать глобальные гастроли, однако реализовать задумку у организаторов не вышло. В настоящее время все оснащение, применённое в шоу, включая крупную линейку авто, выставляется на онлайн-аукцион. В числе заявленных лотов указываются несколько подержанных автомобилей из знаменитых голливудских кинокартин. За оригинальную версию Nissan 350Z просят 20 тысяч фунтов стерлингов на старте торгов. Копия Lamborghini с силовым агрегатом от Jaguar V6 появится на торгах с аналогичным начальным ценником.

Большое число автомобилей, применённых в шоу, создавались либо покупались на территории Великобритании. Копии авто из знаменитых фильмов скрупулёзно воссоздали перед дебютом шоу-программы в 2018 году.



 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:22

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