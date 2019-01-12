Светлана Лобода поразила фанатов откровенными снимками в купальнике
Востребованная ныне певица Светлана Лобода поразила фанатов откровенными снимками в купальнике, которые опубликовала в своём Instagram-профиле. Знаменитость, как отметили подписчики, совершенно не растеряла свои прекрасные формы даже после вторых родов.
Светлана Лобода, не так давно ставшая матерью уже во второй раз, решила наконец впервые после рождения ещё одной дочери порадовать публику откровенными снимками в купальнике. Певица опубликовала всего 2 фотографии в Instagram, но вызвал массу восторга среди поклонников, которым особенно понравилась выбранная ею поза для съёмки. Слегка нагнувшись вперёд, звезда сделала акцент на выглядывающем из-под купальника бюсте, а также послала в объектив воздушный поцелуй.
Комментарии под кадром уже переполнены комплиментами и тёплыми пожеланиями в адрес Лободы. Многие похвалили её, что после вторых родов та совершенно не изменилась, а вот мужчин больше заинтересовало, почему сексуальная украинская певица не решилась на аналогичный снимок сзади.
Светлана Лобода, не так давно ставшая матерью уже во второй раз, решила наконец впервые после рождения ещё одной дочери порадовать публику откровенными снимками в купальнике. Певица опубликовала всего 2 фотографии в Instagram, но вызвал массу восторга среди поклонников, которым особенно понравилась выбранная ею поза для съёмки. Слегка нагнувшись вперёд, звезда сделала акцент на выглядывающем из-под купальника бюсте, а также послала в объектив воздушный поцелуй.
Комментарии под кадром уже переполнены комплиментами и тёплыми пожеланиями в адрес Лободы. Многие похвалили её, что после вторых родов та совершенно не изменилась, а вот мужчин больше заинтересовало, почему сексуальная украинская певица не решилась на аналогичный снимок сзади.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:04