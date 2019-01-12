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Светлана Лобода поразила фанатов откровенными снимками в купальнике

Востребованная ныне певица Светлана Лобода поразила фанатов откровенными снимками в купальнике, которые опубликовала в своём Instagram-профиле. Знаменитость, как отметили подписчики, совершенно не растеряла свои прекрасные формы даже после вторых родов.

Светлана Лобода поразила фанатов откровенными снимками в купальнике


Светлана Лобода, не так давно ставшая матерью уже во второй раз, решила наконец впервые после рождения ещё одной дочери порадовать публику откровенными снимками в купальнике. Певица опубликовала всего 2 фотографии в Instagram, но вызвал массу восторга среди поклонников, которым особенно понравилась выбранная ею поза для съёмки. Слегка нагнувшись вперёд, звезда сделала акцент на выглядывающем из-под купальника бюсте, а также послала в объектив воздушный поцелуй.

Комментарии под кадром уже переполнены комплиментами и тёплыми пожеланиями в адрес Лободы. Многие похвалили её, что после вторых родов та совершенно не изменилась, а вот мужчин больше заинтересовало, почему сексуальная украинская певица не решилась на аналогичный снимок сзади.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:04

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