Политолог: МВФ кредитует Украину совсем не ради спасения
Украинский политолог Тарас Загородний считает, что МВФ кредитует Украину совсем не ради спасения, а во благо иностранных компаний. По мнению эксперта, благодаря получаемым Киевом средствам, зарубежные инвесторы могут беспрепятственно выводить деньги из Незалежной.
Тарас Загородний, являющийся одним из известных украинских политических экспертов, выступая на государственном канале, заявил, что МВФ кредитует Украину совсем не ради спасения. По его мнению, такого рода «благотворительность» обусловлена исключительно тем, чтобы у иностранных компаний была возможность продолжать выводить свои деньги из страны. Кроме того, политолог не видит никакого смысла в получении материальной помощи от Международного валютного фонда, так как основной и наиболее значимый поток средств сейчас исходит именно от украинцев, находящихся на заработках заграницей это около 12 миллиардов долларов за прошедший год.
Загородний также высказался относительно уровня жизни рядовых украинцев, которые, как он считает, обеспечены всем необходимым, а также стабильно наблюдают повышение пенсий зарплат и других социальных выплат.
Тарас Загородний, являющийся одним из известных украинских политических экспертов, выступая на государственном канале, заявил, что МВФ кредитует Украину совсем не ради спасения. По его мнению, такого рода «благотворительность» обусловлена исключительно тем, чтобы у иностранных компаний была возможность продолжать выводить свои деньги из страны. Кроме того, политолог не видит никакого смысла в получении материальной помощи от Международного валютного фонда, так как основной и наиболее значимый поток средств сейчас исходит именно от украинцев, находящихся на заработках заграницей это около 12 миллиардов долларов за прошедший год.
Загородний также высказался относительно уровня жизни рядовых украинцев, которые, как он считает, обеспечены всем необходимым, а также стабильно наблюдают повышение пенсий зарплат и других социальных выплат.
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:55