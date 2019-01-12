Бри Ларсон расторгла помолвку с женихом

, - сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источник из окружения знаменитостей.Актриса обручилась с 39-летним музыкантом весной 2016-го после нескольких лет романа. Музыкант появлялся с ней почти на всех торжественных мероприятиях. Во время получения награды Американской Киноакадемии она выразила на сцене благодарность своему возлюбленному.В одном из интервью Ларсон сообщила, что Гринвальд – «просто её человек». В июле прошлого года они вместе праздновали окончание съёмок картины «Капитан Марвел», главную роль в котором исполнила именно Бри Ларсон. Алекс Гринвальд в честь этого разместил на собственной странице Instagram фото в бейсболке с символикой картины. Причина разрыва помолвки пары знаменитостей остаётся неизвестной.