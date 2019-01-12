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Бри Ларсон расторгла помолвку с женихом

Бри Ларсон разорвала собственную помолвку с женихом. Известная голливудская актриса и музыкант Алекс Гринвальд прошли через некоторое охлаждение своих отношений.
Бри Ларсон расторгла помолвку с женихом

«Они шагнули назад в собственных отношениях, однако всё равно остаются достаточно близкими людьми», - сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источник из окружения знаменитостей.

Актриса обручилась с 39-летним музыкантом весной 2016-го после нескольких лет романа. Музыкант появлялся с ней почти на всех торжественных мероприятиях. Во время получения награды Американской Киноакадемии она выразила на сцене благодарность своему возлюбленному.

В одном из интервью Ларсон сообщила, что Гринвальд – «просто её человек». В июле прошлого года они вместе праздновали окончание съёмок картины «Капитан Марвел», главную роль в котором исполнила именно Бри Ларсон. Алекс Гринвальд в честь этого разместил на собственной странице Instagram фото в бейсболке с символикой картины. Причина разрыва помолвки пары знаменитостей остаётся неизвестной.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:30

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