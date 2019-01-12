Нестандартный ГАЗ-М18 обошелся без педали сцепления





Руководство завода получило в 1955 году поручение, которое обязывало их разработать компактное, но комфортабельное средство передвижения для людей с ограниченными физическими возможностями. Данный приказ объяснялся тем, что было получено множество жалоб от водителей-инвалидов, на производимые Серпуховским мотоциклетным заводом мини-автомобили С-3А. Они имели крышу из брезента и мотоциклетный мотор, который очень дымил.Спустя три года конструкторы Горьковского автомобильного завода предоставили водителям с нарушениями опорно-двигательного аппарата разработанную новинку для прохождения тестирования на дорогах СССР. Машину создали с цельнометаллического кузова с независимо-торсионной подвеской, возможностью переключать передачи и небольшим двухцилиндровым двигателем, который разместили сзади.Однако производство подобного транспортного средства предполагало достаточно больших денежных вложений. Именно это стало причиной завершения выпуска подобных автомобилей.