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Нестандартный ГАЗ-М18 обошелся без педали сцепления

В пятидесятых годах прошлого века Горьковский завод спустил с конвейера малолитражный нестандартный автомобиль. Новый ГАЗ М18 вышел без педали сцепления.
Нестандартный ГАЗ-М18 обошелся без педали сцепления

Руководство завода получило в 1955 году поручение, которое обязывало их разработать компактное, но комфортабельное средство передвижения для людей с ограниченными физическими возможностями. Данный приказ объяснялся тем, что было получено множество жалоб от водителей-инвалидов, на производимые Серпуховским мотоциклетным заводом мини-автомобили С-3А. Они имели крышу из брезента и мотоциклетный мотор, который очень дымил.

Спустя три года конструкторы Горьковского автомобильного завода предоставили водителям с нарушениями опорно-двигательного аппарата разработанную новинку для прохождения тестирования на дорогах СССР. Машину создали с цельнометаллического кузова с независимо-торсионной подвеской, возможностью переключать передачи и небольшим двухцилиндровым двигателем, который разместили сзади.
Однако производство подобного транспортного средства предполагало достаточно больших денежных вложений. Именно это стало причиной завершения выпуска подобных автомобилей.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:12

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