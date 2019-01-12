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Спутник для создания 3D-карты Млечного пути помог уточнить возраст звёзд

Новые методы позволили астрономам более точно вычислять возраст звезд. Ученые из США отмечают, что благодаря создающему 3D-карту Млечного пути аппарату появилась возможность уменьшить погрешность в расчетах с 20% до 5%, а вот дельных случаях - до 3%.
Спутник для создания 3D-карты Млечного пути помог уточнить возраст звёзд

Астрономы во время расчета температуры поверхности звезды вычисляют содержание в её ближайшем окружении водорода либо гелия, а также массу объекта. Температуру поверхности в большей части случаев можно выяснить по цвету светила и отдельным веществам в атмосфере. Вычислить точную массу звезд весьма трудно. Новый метод применяет сведения, собранные аппаратом Gaia, принадлежащем Еврокосмическому агентству. Сам спутник работает в направлении составления 3D-карты Млечного пути. Ученые воспользовались высокоточными данными аппарата для расчета расстояния до звёзд.

«Очередным уровнем в исследовании станет вычисление максимально возможного объема элементов из периодической таблицы для отдельной звезды и основной последовательности в соответствующих группах. Это может сообщить больше о химэволюции галактики, базирующейся на том, как самые разные элементы скапливались на протяжении времени, когда звезды формировались в Млечном Пути», — отмечают эксперты.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:36

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