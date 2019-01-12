Спутник для создания 3D-карты Млечного пути помог уточнить возраст звёзд





Астрономы во время расчета температуры поверхности звезды вычисляют содержание в её ближайшем окружении водорода либо гелия, а также массу объекта. Температуру поверхности в большей части случаев можно выяснить по цвету светила и отдельным веществам в атмосфере. Вычислить точную массу звезд весьма трудно. Новый метод применяет сведения, собранные аппаратом Gaia, принадлежащем Еврокосмическому агентству. Сам спутник работает в направлении составления 3D-карты Млечного пути. Ученые воспользовались высокоточными данными аппарата для расчета расстояния до звёзд., — отмечают эксперты.