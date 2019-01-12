Ким Кардашьян украсила зубы бриллиантами, чем возмутила поклонников

Ким Кардашьян на странице своего профиля в Instagram разместила снимок, который просто шокировал поклонников. Звезда, как оказалось, решила добавить своему внешнему виду «дороговизны» и украсила зубы бриллиантами. Выглядит это как сплошной ряд драгоценных камней на нижних зубах и украшение в виде креста между передними зубами верхнего ряда. Комментарии к новой публикации звёзды тут же переполнились возмущениями фолловеров, которые поочерёдно стали вспоминать громкое ограбление звезды в гостинице. Тогда Ким Кардашьян была связана и обворована на 4,5 миллиона фунтов стерлингов.Несмотря на негатив со стороны подписчиков, сама звезда мирового масштаба, похоже, не жалеет, что украсила зубы бриллиантами. О том, как к преображению Ким Кардашьян отнёсся её супруг Канье Уэст, пока ничего не известно.