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Ким Кардашьян украсила зубы бриллиантами, чем возмутила поклонников

Популярная во всём мире модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян украсила зубы бриллиантами. Общественность уже возмутительно отнеслась к такому поступку, отметив, что история с предыдущим крупным ограблением ничему не научила супругу Канье Уэста.

Ким Кардашьян украсила зубы бриллиантами, чем возмутила поклонников


Ким Кардашьян на странице своего профиля в Instagram разместила снимок, который просто шокировал поклонников. Звезда, как оказалось, решила добавить своему внешнему виду «дороговизны» и украсила зубы бриллиантами. Выглядит это как сплошной ряд драгоценных камней на нижних зубах и украшение в виде креста между передними зубами верхнего ряда. Комментарии к новой публикации звёзды тут же переполнились возмущениями фолловеров, которые поочерёдно стали вспоминать громкое ограбление звезды в гостинице. Тогда Ким Кардашьян была связана и обворована на 4,5 миллиона фунтов стерлингов.

Несмотря на негатив со стороны подписчиков, сама звезда мирового масштаба, похоже, не жалеет, что украсила зубы бриллиантами. О том, как к преображению Ким Кардашьян отнёсся её супруг Канье Уэст, пока ничего не известно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:52

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