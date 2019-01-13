Умные часы PowerWatch 2 оснастили солнечной панелью и термоэлектрогенератором





Девайс получил цветной дисплей, GPS, сенсор сердцебиения, а все поставки покупателям стартуют в июне текущего года. В качестве основы разработки используется полупроводниковый термоэлектрогенератор, использующий в своём функционировании эффект Зеебека. Последний описывает появление тока при разности температур в цепи. Тело человека даёт возможность обеспечить производство напряжения в десятки мВ, после чего ток преобразуется в повышением значения до 5 В, а этого уже достаточно для заряда батареи смарт-часов.Невзирая на возможность постоянно создавать энергию по этой схеме, её количество позволяет покрыть только базовый функционал. Новая версия часов будет дополнена термоэлектрическим генератором и солнечной панелью, размещенной вокруг дисплея. За счет этого разработчики смогли внедрить в часы ряд новых возможностей. В частности, монохромный экран заменили цветным модулем, а задняя часть устройства получила датчик пульса. Вдобавок, в часы внедрили GPS-модуль, контролирующий перемещения владельца гаджета.В то же время отсутствие обычной зарядки аккумулятора приводит к ограничению функционала устройства. Например, включенный GPS истощает заряд всего за 30 минут, а контроль пульса происходит не перманентно, а через заданные отрывки времени. Проект собрал больше $1 млн на площадке Indiegogo. Минимальная цена часов для первых покупателей составляет $249, тогда как стандартная розничная стоимость составит $499. Ожидается, что самые первые поставки часов покупателям будут проводиться в июне текущего года.