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Умные часы PowerWatch 2 оснастили солнечной панелью и термоэлектрогенератором

Компания Matrix Industries добавила в конструкцию смарт-часов модели PowerWatch 2 солнечную панель и термоэлектрогенератор. Это позволяет исключить необходимость в зарядке девайса от сети.
Умные часы PowerWatch 2 оснастили солнечной панелью и термоэлектрогенератором

Девайс получил цветной дисплей, GPS, сенсор сердцебиения, а все поставки покупателям стартуют в июне текущего года. В качестве основы разработки используется полупроводниковый термоэлектрогенератор, использующий в своём функционировании эффект Зеебека. Последний описывает появление тока при разности температур в цепи. Тело человека даёт возможность обеспечить производство напряжения в десятки мВ, после чего ток преобразуется в повышением значения до 5 В, а этого уже достаточно для заряда батареи смарт-часов.

Невзирая на возможность постоянно создавать энергию по этой схеме, её количество позволяет покрыть только базовый функционал. Новая версия часов будет дополнена термоэлектрическим генератором и солнечной панелью, размещенной вокруг дисплея. За счет этого разработчики смогли внедрить в часы ряд новых возможностей. В частности, монохромный экран заменили цветным модулем, а задняя часть устройства получила датчик пульса. Вдобавок, в часы внедрили GPS-модуль, контролирующий перемещения владельца гаджета.

В то же время отсутствие обычной зарядки аккумулятора приводит к ограничению функционала устройства. Например, включенный GPS истощает заряд всего за 30 минут, а контроль пульса происходит не перманентно, а через заданные отрывки времени. Проект собрал больше $1 млн на площадке Indiegogo. Минимальная цена часов для первых покупателей составляет $249, тогда как стандартная розничная стоимость составит $499. Ожидается, что самые первые поставки часов покупателям будут проводиться в июне текущего года.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:00

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