В Китае продолжают развивать программу по изучению Луны





Как стало известно сегодня, останавливаться на успешном запуске космического лунного аппарата «Чанъэ-4» учёные Китая не собираются. В планах на ближайшее будущее подготовка и запуск «Чанъэ-5» - лунного зонда, с помощью которого учёные планируют взять 2 килограмма грунта с Луны в качестве образца для лабораторных исследований на Земле. Со слов академика У Вэйжень, лунная программа КНР будет развиваться и дальше, ведь изучение спутника Земли позволит науке узнать больше и о Голубой планете.Кроме того, уже известно, что «Чжанъэ-4» не только успешно достиг и приземлился на тёмную сторону Луны, но и отправил на Землю первый снимок поверхности крупным планом. Далее аппарату предстоит провести химические анализы почвы, её минерального состава и совершит несколько радиоастрономических наблюдений.