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В Китае продолжают развивать программу по изучению Луны

В Китае заявили о намерении продолжать развивать программу по изучению обратной стороны Луны. Об этом стало известно сегодня, 12 января, после заявлений академика по имени У Вэйжень.

В Китае продолжают развивать программу по изучению Луны


Как стало известно сегодня, останавливаться на успешном запуске космического лунного аппарата «Чанъэ-4» учёные Китая не собираются. В планах на ближайшее будущее подготовка и запуск «Чанъэ-5» - лунного зонда, с помощью которого учёные планируют взять 2 килограмма грунта с Луны в качестве образца для лабораторных исследований на Земле. Со слов академика У Вэйжень, лунная программа КНР будет развиваться и дальше, ведь изучение спутника Земли позволит науке узнать больше и о Голубой планете.

Кроме того, уже известно, что «Чжанъэ-4» не только успешно достиг и приземлился на тёмную сторону Луны, но и отправил на Землю первый снимок поверхности крупным планом. Далее аппарату предстоит провести химические анализы почвы, её минерального состава и совершит несколько радиоастрономических наблюдений.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 19:20

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