В Китае продолжают развивать программу по изучению Луны
В Китае заявили о намерении продолжать развивать программу по изучению обратной стороны Луны. Об этом стало известно сегодня, 12 января, после заявлений академика по имени У Вэйжень.
Как стало известно сегодня, останавливаться на успешном запуске космического лунного аппарата «Чанъэ-4» учёные Китая не собираются. В планах на ближайшее будущее подготовка и запуск «Чанъэ-5» - лунного зонда, с помощью которого учёные планируют взять 2 килограмма грунта с Луны в качестве образца для лабораторных исследований на Земле. Со слов академика У Вэйжень, лунная программа КНР будет развиваться и дальше, ведь изучение спутника Земли позволит науке узнать больше и о Голубой планете.
Кроме того, уже известно, что «Чжанъэ-4» не только успешно достиг и приземлился на тёмную сторону Луны, но и отправил на Землю первый снимок поверхности крупным планом. Далее аппарату предстоит провести химические анализы почвы, её минерального состава и совершит несколько радиоастрономических наблюдений.
Как стало известно сегодня, останавливаться на успешном запуске космического лунного аппарата «Чанъэ-4» учёные Китая не собираются. В планах на ближайшее будущее подготовка и запуск «Чанъэ-5» - лунного зонда, с помощью которого учёные планируют взять 2 килограмма грунта с Луны в качестве образца для лабораторных исследований на Земле. Со слов академика У Вэйжень, лунная программа КНР будет развиваться и дальше, ведь изучение спутника Земли позволит науке узнать больше и о Голубой планете.
Кроме того, уже известно, что «Чжанъэ-4» не только успешно достиг и приземлился на тёмную сторону Луны, но и отправил на Землю первый снимок поверхности крупным планом. Далее аппарату предстоит провести химические анализы почвы, её минерального состава и совершит несколько радиоастрономических наблюдений.
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 19:20