Звезда "Универа" Анна Хилькевич показала идеальное свидание в Таиланде

"Супер", "Какая у вас красота", "Вот как ананас кушать надо", "Аня, вы с Артуром самая прекрасная пара", "Ваш муж вампир? Почему он в очках не отражается?", "Хорошенькая", "Когда любимый рядом, все свидания идеальны!!!", "Красивая", "Анечка, вы красотка", "Стали сыроедами", "Красавчики", - написали свои отзывы многочисленные почитатели творчества Анны Хилькевич, заметив, что место для встречи пара выбрала очень красивое и романтическое.

Известная российская актриса как и многие её коллеги решила отдохнуть и набраться сил в одном из самых экзотических и наиболее привлекательных для туристов мест - Таиланде. Анна Хилькевич наслаждается новогодними каникулами в компании любимого супруга и детей. 31-летняя знаменитость не забывает хвастаться снимками с отдыха перед своими поклонниками в Instagram. На днях артистка представила вниманию фанатов новую публикацию, где запечатлена в одном из кафе Таиланда с избранником. Многодетная мама в кадре выглядит очень довольной, а подпись под снимком гласит: "Идеальное свидание в Таиланде".