АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Звезда "Универа" Анна Хилькевич показала идеальное свидание в Таиланде

Звезда "Универа" и многодетная мама Анна Хилькевич показала в личном блоге Instagram снимок "идеального свидания в Таиланде". Актриса позирует в кадре с мужем, держа в руках не бокалы, а чайные чашки.

Звезда "Универа" Анна Хилькевич показала идеальное свидание в Таиланде

Известная российская актриса как и многие её коллеги решила отдохнуть и набраться сил в одном из самых экзотических и наиболее привлекательных для туристов мест - Таиланде. Анна Хилькевич наслаждается новогодними каникулами в компании любимого супруга и детей. 31-летняя знаменитость не забывает хвастаться снимками с отдыха перед своими поклонниками в Instagram. На днях артистка представила вниманию фанатов новую публикацию, где запечатлена в одном из кафе Таиланда с избранником. Многодетная мама в кадре выглядит очень довольной, а подпись под снимком гласит: "Идеальное свидание в Таиланде".

"Супер", "Какая у вас красота", "Вот как ананас кушать надо", "Аня, вы с Артуром самая прекрасная пара", "Ваш муж вампир? Почему он в очках не отражается?", "Хорошенькая", "Когда любимый рядом, все свидания идеальны!!!", "Красивая", "Анечка, вы красотка", "Стали сыроедами", "Красавчики", - написали свои отзывы многочисленные почитатели творчества Анны Хилькевич, заметив, что место для встречи пара выбрала очень красивое и романтическое.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исследователи: Третья часть
Звезда "Универа" Анна Хилькевич
Поклонники Павла Воли раскритиковали
Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую
Специалисты рассказали, сколько
Ученые научились определять возраст
Названы методы защиты от вирусов и
Ученые нашли у собак ответственные за
Эксперты назвали главные витамины для
Ученые обнаружили механизм гибели
Брат Кейт и Пиппы Миддлтон рассказал о
Джулия Робертс за $100 тысяч купила
В Британии разработали универсальный
Marvel и Disney работают над новым
Семью Елены Бушиной атаковала ветрянка
MSI представила мониторы Optix
Ученые выяснили, что родители способны
В интернете распространили первое фото
Стартовало производство беспроводной
Дрю Берримор не ляжет под нож
Ксения Бородина показала, как Теона в
Первый электромобиль Honda для
Бри Ларсон расторгла помолвку с женихом
Sony закрывает линейку смартфонов
Авто из шоу Fast & Furious Live
Нестандартный ГАЗ-М18 обошелся без
Светлана Лобода поразила фанатов
Toyota RAV4 стала мировым лидером по
Политолог: МВФ кредитует Украину совсем
Ким Кардашьян украсила зубы
Просмотреть все новости