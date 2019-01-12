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Автомобили УАЗ стали стойкими к ржавчине

Транспортные средства производства Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) признаны стойкими к появлению ржавчины. Данной информацией поделились представители предприятия.
Автомобили УАЗ стали стойкими к ржавчине

Разработчики УАЗа гарантируют потребительской аудитории, что их автомобиль защищен от зарождения коррозии. Это стало возможным благодаря применению в обработке кузова катафорезного грунта, который относится к новому поколению разработок. Заметим, что подобным материалом пользуются производители таких марок, как Renault и Nissan.

Сотрудники российского автозавода подчеркнули, что инновационный грунт получил улучшенную проникающую способность. Благодаря этому создается дополнительный защитный слой, который оберегает металл от воздействия окружающей среды. Теперь в случае появления любых повреждений краски, владельцам транспортных средств не нужно беспокоится о появлении ржавчины. Напомним, что прошлой весной производители УАЗа начали применять стойкую к ржавчине холоднокатаную сталь.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:42

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