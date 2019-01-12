Автомобили УАЗ стали стойкими к ржавчине





Разработчики УАЗа гарантируют потребительской аудитории, что их автомобиль защищен от зарождения коррозии. Это стало возможным благодаря применению в обработке кузова катафорезного грунта, который относится к новому поколению разработок. Заметим, что подобным материалом пользуются производители таких марок, как Renault и Nissan.Сотрудники российского автозавода подчеркнули, что инновационный грунт получил улучшенную проникающую способность. Благодаря этому создается дополнительный защитный слой, который оберегает металл от воздействия окружающей среды. Теперь в случае появления любых повреждений краски, владельцам транспортных средств не нужно беспокоится о появлении ржавчины. Напомним, что прошлой весной производители УАЗа начали применять стойкую к ржавчине холоднокатаную сталь.