У берегов Франции нашли подводную лодку 1917 года
У берегов Франции обнаружили подводную лодку, которая «осела» здесь летом 1917 года, когда отправилась устанавливать мины. После сильного отлива у берегов французского городка Виссан стали видны ее обломки.
Обломки немецкой подлодки UC-61 нашли на местном пляже, поскольку не так давно произошел сильный отлив. А из-за того, что она очень близко подобралась к берегу, сдвинуть ее с места тогда не смогли.
Данная подводная лодка имела статус миноносца, и ее задачей была расположить мины в выгодных местах. А чтобы совершить данную операцию, ей нужно было подобраться ближе к берегу, поскольку по приказу властей Франции и Англии в то время в открытом море были расставлены сети против субмарин.
Обломки немецкой подлодки UC-61 нашли на местном пляже, поскольку не так давно произошел сильный отлив. А из-за того, что она очень близко подобралась к берегу, сдвинуть ее с места тогда не смогли.
Данная подводная лодка имела статус миноносца, и ее задачей была расположить мины в выгодных местах. А чтобы совершить данную операцию, ей нужно было подобраться ближе к берегу, поскольку по приказу властей Франции и Англии в то время в открытом море были расставлены сети против субмарин.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:48