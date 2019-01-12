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У берегов Франции нашли подводную лодку 1917 года

У берегов Франции обнаружили подводную лодку, которая «осела» здесь летом 1917 года, когда отправилась устанавливать мины. После сильного отлива у берегов французского городка Виссан стали видны ее обломки.

У берегов Франции нашли подводную лодку 1917 года

Обломки немецкой подлодки UC-61 нашли на местном пляже, поскольку не так давно произошел сильный отлив. А из-за того, что она очень близко подобралась к берегу, сдвинуть ее с места тогда не смогли.

Данная подводная лодка имела статус миноносца, и ее задачей была расположить мины в выгодных местах. А чтобы совершить данную операцию, ей нужно было подобраться ближе к берегу, поскольку по приказу властей Франции и Англии в то время в открытом море были расставлены сети против субмарин.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:48

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