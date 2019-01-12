У берегов Франции нашли подводную лодку 1917 года





Обломки немецкой подлодки UC-61 нашли на местном пляже, поскольку не так давно произошел сильный отлив. А из-за того, что она очень близко подобралась к берегу, сдвинуть ее с места тогда не смогли.Данная подводная лодка имела статус миноносца, и ее задачей была расположить мины в выгодных местах. А чтобы совершить данную операцию, ей нужно было подобраться ближе к берегу, поскольку по приказу властей Франции и Англии в то время в открытом море были расставлены сети против субмарин.