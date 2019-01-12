На CES 2019 продемонстрировали робомобиль от «Яндекс.Такси»





В ноябре создателям автономного транспорта предоставили разрешение на применение беспилотного авто в условиях американских дорог общего пользования. Компания обещала показать результаты на CES-2019 и сдержала слово. Блогер Маркус Браунли уже ознакомился с продуктом и показал работу робомобиля на видео. Павильоны технологической выставки включали большое количество самых разных разработок сферы автономного транспорта.По большей части на мероприятие привезли концепты корпусов электрокаров. Последние блогер назвал похожими на далекие от реализации идеи. В итоге такого рода новинки не могли продемонстрировать своих возможностей на практике., - сообщает Браунли.