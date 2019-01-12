На CES 2019 продемонстрировали робомобиль от «Яндекс.Такси»
В рамках CES-2019 был продемонстрирован робомобиль от сервиса «Яндекс.Такси». Прототип автономного авто создан на основе гибридной модели Toyota Prius, а сами поездки проходят под строгим контролем со стороны инженеров-испытателей.
В ноябре создателям автономного транспорта предоставили разрешение на применение беспилотного авто в условиях американских дорог общего пользования. Компания обещала показать результаты на CES-2019 и сдержала слово. Блогер Маркус Браунли уже ознакомился с продуктом и показал работу робомобиля на видео. Павильоны технологической выставки включали большое количество самых разных разработок сферы автономного транспорта.
По большей части на мероприятие привезли концепты корпусов электрокаров. Последние блогер назвал похожими на далекие от реализации идеи. В итоге такого рода новинки не могли продемонстрировать своих возможностей на практике.
«Это похоже на авто из будущего. Должен сказать: можно избавиться от всех этих нестандартных интерьеров автономных машин, про которые любят говорить остальные, однако техническая часть сильно впечатляет. Небольшая часть Лас-Вегаса детально картографирована российской компанией, поэтому это оказался заранее проложенный маршрут, и авто знало, где станет ехать, однако всё прочее — ситуация на дорогах, пешеходы, знаки ПДД, изменение скорости, — все факторы оказывали влияние на действия автопилота. Увиденное становится основанием для оптимизм относительно будущего технологий робомобилей», - сообщает Браунли.
В ноябре создателям автономного транспорта предоставили разрешение на применение беспилотного авто в условиях американских дорог общего пользования. Компания обещала показать результаты на CES-2019 и сдержала слово. Блогер Маркус Браунли уже ознакомился с продуктом и показал работу робомобиля на видео. Павильоны технологической выставки включали большое количество самых разных разработок сферы автономного транспорта.
По большей части на мероприятие привезли концепты корпусов электрокаров. Последние блогер назвал похожими на далекие от реализации идеи. В итоге такого рода новинки не могли продемонстрировать своих возможностей на практике.
«Это похоже на авто из будущего. Должен сказать: можно избавиться от всех этих нестандартных интерьеров автономных машин, про которые любят говорить остальные, однако техническая часть сильно впечатляет. Небольшая часть Лас-Вегаса детально картографирована российской компанией, поэтому это оказался заранее проложенный маршрут, и авто знало, где станет ехать, однако всё прочее — ситуация на дорогах, пешеходы, знаки ПДД, изменение скорости, — все факторы оказывали влияние на действия автопилота. Увиденное становится основанием для оптимизм относительно будущего технологий робомобилей», - сообщает Браунли.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:08