«АвтоСТАТ» назвал ТОП-10 наиболее импортируемых в Россию легковых автомобилей





«АвтоСТАТ» подвёл итоги 2018 года, в связи с чем широкой общественности стал доступен список ТОП-10 наиболее импортируемых на территорию России легковых автомобилей. Так, согласно полученным данным, из общего числа в количестве 213 тысяч единиц целых 5% составили машины производства японской Toyota. Их через государственную границу в период с января по ноябрь прошло 42, 5 тысяч. Следующим в рейтинге оказался Mercedes-Benz из Германии. Всего в Россию за прошедший год была ввезена 28,1 тысяча машин бренда. Третье место по праву завоевал Lexus с импортом в 19,2 тысяч автомобилей.Кроме того, в ТОП-10 наиболее импортируемых на территорию России автомобилей попали BMW, Volkswagen, Mitsubishi, Audi, Subaru и Land Rover. В отчёте агентства «АвтоСТАТ» отмечается, что при подсчёте статистики брались во внимание не только новые, но и поддержанные машины, ввозимые в РФ исключительно юридическими лицами.