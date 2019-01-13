АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Специалисты рассказали, сколько алкоголя можно употребить вечером, чтобы утром сесть за руль

Специалисты рассказали, сколько алкоголя можно употребить вечером, если на утро намечена важная поездка за рулем автомобиля.

Ответ на этот вопрос оказался прост: лучше вообще не пить.
Специалисты рассказали, сколько алкоголя можно употребить вечером, чтобы утром сесть за руль

Чтобы проблем на дороге не возникало, владельцам транспортных средств следует помнить о важных моментах, которые помогут справиться с похмельным синдромом. Существуют статистические показатели, поясняющие сколько времени затрачивает организм для выведения того или иного вида спиртного напитка. В таких таблицах содержатся данные, полученные опытным путем, помогающие ориентироваться, когда рано садиться за руль, а когда от распития алкоголя лучше отказаться совсем.

Очень важно помнить о простых правилах: пить алкоголь умеренно, употребляя с закусками, больше двигаться и выбирать лишь один вид спиртного. Каждый организм индивидуален, поэтому следует учитывать свой вес. Так, например при весе 60 кг время выведения спирта больше в 1,5 раза по сравнению с весом в 100 кг.

Но поскольку процессы "выветривания" алкоголя протекают весьма индивидуально, то лучше вообще отказаться от распития хмельных напитков, чем потом об этом жалеть.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники Павла Воли раскритиковали
Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую
Специалисты рассказали, сколько
Ученые научились определять возраст
Названы методы защиты от вирусов и
Ученые нашли у собак ответственные за
Эксперты назвали главные витамины для
Ученые обнаружили механизм гибели
Брат Кейт и Пиппы Миддлтон рассказал о
Джулия Робертс за $100 тысяч купила
В Британии разработали универсальный
Marvel и Disney работают над новым
Семью Елены Бушиной атаковала ветрянка
MSI представила мониторы Optix
Ученые выяснили, что родители способны
В интернете распространили первое фото
Стартовало производство беспроводной
Дрю Берримор не ляжет под нож
Ксения Бородина показала, как Теона в
Первый электромобиль Honda для
Бри Ларсон расторгла помолвку с женихом
Sony закрывает линейку смартфонов
Авто из шоу Fast & Furious Live
Нестандартный ГАЗ-М18 обошелся без
Светлана Лобода поразила фанатов
Toyota RAV4 стала мировым лидером по
Политолог: МВФ кредитует Украину совсем
Ким Кардашьян украсила зубы
Автомобили УАЗ стали стойкими к ржавчине
Спутник для создания 3D-карты Млечного
Просмотреть все новости