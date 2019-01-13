Специалисты рассказали, сколько алкоголя можно употребить вечером, чтобы утром сесть за руль





Ответ на этот вопрос оказался прост: лучше вообще не пить.Чтобы проблем на дороге не возникало, владельцам транспортных средств следует помнить о важных моментах, которые помогут справиться с похмельным синдромом. Существуют статистические показатели, поясняющие сколько времени затрачивает организм для выведения того или иного вида спиртного напитка. В таких таблицах содержатся данные, полученные опытным путем, помогающие ориентироваться, когда рано садиться за руль, а когда от распития алкоголя лучше отказаться совсем.Очень важно помнить о простых правилах: пить алкоголь умеренно, употребляя с закусками, больше двигаться и выбирать лишь один вид спиртного. Каждый организм индивидуален, поэтому следует учитывать свой вес. Так, например при весе 60 кг время выведения спирта больше в 1,5 раза по сравнению с весом в 100 кг.Но поскольку процессы "выветривания" алкоголя протекают весьма индивидуально, то лучше вообще отказаться от распития хмельных напитков, чем потом об этом жалеть.