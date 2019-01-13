Специалисты рассказали, сколько алкоголя можно употребить вечером, чтобы утром сесть за руль
Специалисты рассказали, сколько алкоголя можно употребить вечером, если на утро намечена важная поездка за рулем автомобиля.
Ответ на этот вопрос оказался прост: лучше вообще не пить.
Чтобы проблем на дороге не возникало, владельцам транспортных средств следует помнить о важных моментах, которые помогут справиться с похмельным синдромом. Существуют статистические показатели, поясняющие сколько времени затрачивает организм для выведения того или иного вида спиртного напитка. В таких таблицах содержатся данные, полученные опытным путем, помогающие ориентироваться, когда рано садиться за руль, а когда от распития алкоголя лучше отказаться совсем.
Очень важно помнить о простых правилах: пить алкоголь умеренно, употребляя с закусками, больше двигаться и выбирать лишь один вид спиртного. Каждый организм индивидуален, поэтому следует учитывать свой вес. Так, например при весе 60 кг время выведения спирта больше в 1,5 раза по сравнению с весом в 100 кг.
Но поскольку процессы "выветривания" алкоголя протекают весьма индивидуально, то лучше вообще отказаться от распития хмельных напитков, чем потом об этом жалеть.
Ответ на этот вопрос оказался прост: лучше вообще не пить.
Чтобы проблем на дороге не возникало, владельцам транспортных средств следует помнить о важных моментах, которые помогут справиться с похмельным синдромом. Существуют статистические показатели, поясняющие сколько времени затрачивает организм для выведения того или иного вида спиртного напитка. В таких таблицах содержатся данные, полученные опытным путем, помогающие ориентироваться, когда рано садиться за руль, а когда от распития алкоголя лучше отказаться совсем.
Очень важно помнить о простых правилах: пить алкоголь умеренно, употребляя с закусками, больше двигаться и выбирать лишь один вид спиртного. Каждый организм индивидуален, поэтому следует учитывать свой вес. Так, например при весе 60 кг время выведения спирта больше в 1,5 раза по сравнению с весом в 100 кг.
Но поскольку процессы "выветривания" алкоголя протекают весьма индивидуально, то лучше вообще отказаться от распития хмельных напитков, чем потом об этом жалеть.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:00