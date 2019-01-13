Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую веб-камеру





В Лас-Вегасе на технологической выставке Consumer Electronics Show компания из Соединенных Штатов Америки Dell провела анонс своей новой разработки. Производитель показал ноутбук нового поколения, главным элементом которого станет инновационная камера. К привлекающим характеристикам XPS 13 относится экран InfinityEdge с диагональю 13,3 дюйма. Разработчики сообщили, что панель может иметь разрешение 1920 х 1080 точек или 3840 на 2160 пикселе, формат Full HD или 4К соответственно. Предполагается, что охват цветового пространства будет стопроцентный sRGB.Известно, что новинка обзаведется передовой цифровой видеокамерой. Она позволит избавится от низкого качества картинки, которое преследует гаджеты прошлого поколения. Размер инновационной камеры с качеством съемки HD составляет 2,25 миллиметра. Благодаря этому стало возможным поместить ее над дисплеем, а не как раньше – под ним. Ноутбук функционирует на процессоре восьмого поколения Intel Core. Размер оперативной системы – 16 гигабайт плюс твердотельный накопитель объемом до двух терабайт. Предположительно, что цена нового ноутбука Dell будет стартовать от 900 долларов.