Александра Черно не смогла проследить за попугаем Марины Африкантовой и Романа Капаклы
Накануне завязалась ссора между Мариной Африкантовой и Романом Капаклы, а также Александрой Черно.
Семейная пара доверила Черно своего любимого попугая, ведь им приходилось на время уехать из "Дома-2".
После того, как пара вернулась в периметр, они обнаружили, что птицы в доме нет.
Александра Черно призналась, что по её вине попугая больше нет. Ведь птица вылетела в окно, после чего замерзла. Но жена Иосифа Оганесяна вместо того, чтобы извиниться, стала предъявлять претензии Марине и Роману. Она заявила, что во всём виноват сам попугай. Она же не виновата, что птица не знала, как возвращаться самостоятельно в свою клетку.
Конфликт ребята в настоящее время не урегулировали, и пара пребывает в шоке. Можно добавить, что за такой безответственный поступок Черно осудили и подписчики, сказав, что девушке точно рано думать о детях, если она не может позаботиться о бедной птичке.
Семейная пара доверила Черно своего любимого попугая, ведь им приходилось на время уехать из "Дома-2".
После того, как пара вернулась в периметр, они обнаружили, что птицы в доме нет.
Александра Черно призналась, что по её вине попугая больше нет. Ведь птица вылетела в окно, после чего замерзла. Но жена Иосифа Оганесяна вместо того, чтобы извиниться, стала предъявлять претензии Марине и Роману. Она заявила, что во всём виноват сам попугай. Она же не виновата, что птица не знала, как возвращаться самостоятельно в свою клетку.
Конфликт ребята в настоящее время не урегулировали, и пара пребывает в шоке. Можно добавить, что за такой безответственный поступок Черно осудили и подписчики, сказав, что девушке точно рано думать о детях, если она не может позаботиться о бедной птичке.