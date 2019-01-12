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Александра Черно не смогла проследить за попугаем Марины Африкантовой и Романа Капаклы

Накануне завязалась ссора между Мариной Африкантовой и Романом Капаклы, а также Александрой Черно.

Семейная пара доверила Черно своего любимого попугая, ведь им приходилось на время уехать из "Дома-2".

Александра Черно не смогла проследить за попугаем Марины Африкантовой и Романа Капаклы

После того, как пара вернулась в периметр, они обнаружили, что птицы в доме нет.

Александра Черно призналась, что по её вине попугая больше нет. Ведь птица вылетела в окно, после чего замерзла. Но жена Иосифа Оганесяна вместо того, чтобы извиниться, стала предъявлять претензии Марине и Роману. Она заявила, что во всём виноват сам попугай. Она же не виновата, что птица не знала, как возвращаться самостоятельно в свою клетку.

Александра Черно не смогла проследить за попугаем Марины Африкантовой и Романа Капаклы

Конфликт ребята в настоящее время не урегулировали, и пара пребывает в шоке. Можно добавить, что за такой безответственный поступок Черно осудили и подписчики, сказав, что девушке точно рано думать о детях, если она не может позаботиться о бедной птичке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:37

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