Баста исполнит новогоднее пожелание жительницы Костромской области
Знаменитый российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) исполнил новогоднее пожелание жительницы Костромской области, которое висела вместе с остальными на елке в Кремле. В открытке девушка призналась, что очень хочет попасть на его концерт. Артист почти сразу отреагировал и согласился исполнить ее мечту.
Когда Баста об этом узнал, то сразу заявил, что возьмет все расходы на себя и пригласит ее на свое выступление, которое состоится в апреле. По словам помощника певца Дмитрия Миловзорова, они уже связались с мамой девочуки и обо всем договорились. Родственницы вдвоем смогут приехать в Москву на его выступление.
Новогодняя елка установлена в Александровском зале и Малахитовом фойе Кремля. На игрушках, которые украшали этих красавиц, висели небольшие записки с заветными желаниями разных людей. А известные люди обязаны были их все исполнить.
Когда Баста об этом узнал, то сразу заявил, что возьмет все расходы на себя и пригласит ее на свое выступление, которое состоится в апреле. По словам помощника певца Дмитрия Миловзорова, они уже связались с мамой девочуки и обо всем договорились. Родственницы вдвоем смогут приехать в Москву на его выступление.
Новогодняя елка установлена в Александровском зале и Малахитовом фойе Кремля. На игрушках, которые украшали этих красавиц, висели небольшие записки с заветными желаниями разных людей. А известные люди обязаны были их все исполнить.