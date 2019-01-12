Баста исполнит новогоднее пожелание жительницы Костромской области

Когда Баста об этом узнал, то сразу заявил, что возьмет все расходы на себя и пригласит ее на свое выступление, которое состоится в апреле. По словам помощника певца Дмитрия Миловзорова, они уже связались с мамой девочуки и обо всем договорились. Родственницы вдвоем смогут приехать в Москву на его выступление.