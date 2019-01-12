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Баста исполнит новогоднее пожелание жительницы Костромской области

Знаменитый российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) исполнил новогоднее пожелание жительницы Костромской области, которое висела вместе с остальными на елке в Кремле. В открытке девушка призналась, что очень хочет попасть на его концерт. Артист почти сразу отреагировал и согласился исполнить ее мечту.
Баста исполнит новогоднее пожелание жительницы Костромской области
Когда Баста об этом узнал, то сразу заявил, что возьмет все расходы на себя и пригласит ее на свое выступление, которое состоится в апреле. По словам помощника певца Дмитрия Миловзорова, они уже связались с мамой девочуки и обо всем договорились. Родственницы вдвоем смогут приехать в Москву на его выступление.
Баста исполнит новогоднее пожелание жительницы Костромской области

Новогодняя елка установлена в Александровском зале и Малахитовом фойе Кремля. На игрушках, которые украшали этих красавиц, висели небольшие записки с заветными желаниями разных людей. А известные люди обязаны были их все исполнить.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:14

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