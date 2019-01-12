АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Ксения Собчак ответила недоброжелателям цитатой знаменитого писателя Эриха Марии Ремарка

Ксения Собчак решила не бороться с хейтерами. По мнению девушки, вокруг неё скопилось много плохих комментариев в последнее время.

Как отмечает телеведущая и политический деятель, а также просто мама и жена, ей кажется, что все знают больше о том, что происходит в её семье, чем она сама.

Ксения Собчак ответила недоброжелателям цитатой знаменитого писателя Эриха Марии Ремарка

Собчак дала эффектный ответ своим недоброжелателям. Она просто опубликовала слова знаменитого писателя Эрих Мария Ремарк, который говорил следующее: "То, что вы видите во мне - это не мое, это ваше. Моё - это то, вижу в вас я.".

Конечно, мнения в комментариях разделились, кто-то начал примерять высказывание на себя, а кто-то поддержал бывшую ведущую "Дома-2". Тем не менее, Ксения дала понять, что от плохих суждений и негативного мнения её оберегают светлые мысли и добрый настрой.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На CES 2019 продемонстрировали
Лера Кудрявцева поставила на место
У берегов Франции нашли подводную лодку
Братья Криса Кельми не будут
Александра Черно не смогла проследить
Специалисты показали возможности
Ксения Собчак ответила недоброжелателям
«АвтоСТАТ» назвал ТОП-10 наиболее
Стивен Хокинг предрёк Земле неминуемую
"До смерти скучаю": Дочь Евгения Осина
Тату Блюменкранц раздражает, когда
Дмитрий Шепелев рассказал, где и с кем
Россию признали одной из умнейших стран
Алексей Чайчиц и Елизавета
Nissan выпустила тизер новой концепции
Илья Яббаров мечтает разрушить брак
Седан Elantra от Hyundai получит
Мать ведущего «Дома-2» Влада Кадони
Наталья Подольская отправила в церковь
Сражавшиеся вместе с нацистами против
Ольга Бузова на Мальдивах купалась в
Елена Баранова могла родить от Артема
Ученые: Шоколад может избавить от
Валера Блюменкранц боится знакомиться с
Ольга Бузова хотела сделать красивое
Том Харди назвал новорождённого сына в
В ночном небе США заметили треугольный
Один человек пострадал при взрыве в ТЦ
Cadillac разработает конкурента
В Китае нашли гробницу в форме логотипа
Просмотреть все новости