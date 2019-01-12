Ксения Собчак ответила недоброжелателям цитатой знаменитого писателя Эриха Марии Ремарка

Как отмечает телеведущая и политический деятель, а также просто мама и жена, ей кажется, что все знают больше о том, что происходит в её семье, чем она сама.Собчак дала эффектный ответ своим недоброжелателям. Она просто опубликовала слова знаменитого писателя Эрих Мария Ремарк, который говорил следующее: "То, что вы видите во мне - это не мое, это ваше. Моё - это то, вижу в вас я.".Конечно, мнения в комментариях разделились, кто-то начал примерять высказывание на себя, а кто-то поддержал бывшую ведущую "Дома-2". Тем не менее, Ксения дала понять, что от плохих суждений и негативного мнения её оберегают светлые мысли и добрый настрой.