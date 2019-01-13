Ученые нашли у собак ответственные за агрессию и обучаемость участки ДНК





Геном собаки разделили на составляющие свыше 10 лет назад, однако ученым долгое время не удавалось вычислить гены, передающие той либо иной породе отличительные особенности характера. В целях получения ответа на сложный вопрос были изучены многие особи животных. Исследование проводилось с привлечением 14 тысяч собак, относящихся к 101 породе.Вначале собственников просили объективно указать 14 аспектов личности собственных питомца, среди которых присутствовали обучаемость, привязанность, а также агрессия. Вторым этапом шел поиск связи поведенческих особенностей и генетической информации. В результате были вычислены 131 участок ДНК собак, которые влияют на формирование 14 ключевых черт характера. Самыми наследуемыми особенностями у питомцев оказались обучаемость и агрессия в адрес незнакомцев. Ученые заявили, что в дальнейшем собранные сведения помогут узнать больше о поведении людей, поскольку основой для множества поведенческих факторов стали схожие гены.