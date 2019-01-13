Ученые нашли у собак ответственные за агрессию и обучаемость участки ДНК
Ученые из США нашли в ДНК собак гены, ответственные за агрессию. Специалисты подчеркивают, что злобность животных зависит от наследственности, а не воспитания во время их роста.
Геном собаки разделили на составляющие свыше 10 лет назад, однако ученым долгое время не удавалось вычислить гены, передающие той либо иной породе отличительные особенности характера. В целях получения ответа на сложный вопрос были изучены многие особи животных. Исследование проводилось с привлечением 14 тысяч собак, относящихся к 101 породе.
Вначале собственников просили объективно указать 14 аспектов личности собственных питомца, среди которых присутствовали обучаемость, привязанность, а также агрессия. Вторым этапом шел поиск связи поведенческих особенностей и генетической информации. В результате были вычислены 131 участок ДНК собак, которые влияют на формирование 14 ключевых черт характера. Самыми наследуемыми особенностями у питомцев оказались обучаемость и агрессия в адрес незнакомцев. Ученые заявили, что в дальнейшем собранные сведения помогут узнать больше о поведении людей, поскольку основой для множества поведенческих факторов стали схожие гены.
Геном собаки разделили на составляющие свыше 10 лет назад, однако ученым долгое время не удавалось вычислить гены, передающие той либо иной породе отличительные особенности характера. В целях получения ответа на сложный вопрос были изучены многие особи животных. Исследование проводилось с привлечением 14 тысяч собак, относящихся к 101 породе.
Вначале собственников просили объективно указать 14 аспектов личности собственных питомца, среди которых присутствовали обучаемость, привязанность, а также агрессия. Вторым этапом шел поиск связи поведенческих особенностей и генетической информации. В результате были вычислены 131 участок ДНК собак, которые влияют на формирование 14 ключевых черт характера. Самыми наследуемыми особенностями у питомцев оказались обучаемость и агрессия в адрес незнакомцев. Ученые заявили, что в дальнейшем собранные сведения помогут узнать больше о поведении людей, поскольку основой для множества поведенческих факторов стали схожие гены.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 02:00