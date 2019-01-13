АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Ученые нашли у собак ответственные за агрессию и обучаемость участки ДНК

Ученые из США нашли в ДНК собак гены, ответственные за агрессию. Специалисты подчеркивают, что злобность животных зависит от наследственности, а не воспитания во время их роста.
Ученые нашли у собак ответственные за агрессию и обучаемость участки ДНК

Геном собаки разделили на составляющие свыше 10 лет назад, однако ученым долгое время не удавалось вычислить гены, передающие той либо иной породе отличительные особенности характера. В целях получения ответа на сложный вопрос были изучены многие особи животных. Исследование проводилось с привлечением 14 тысяч собак, относящихся к 101 породе.

Вначале собственников просили объективно указать 14 аспектов личности собственных питомца, среди которых присутствовали обучаемость, привязанность, а также агрессия. Вторым этапом шел поиск связи поведенческих особенностей и генетической информации. В результате были вычислены 131 участок ДНК собак, которые влияют на формирование 14 ключевых черт характера. Самыми наследуемыми особенностями у питомцев оказались обучаемость и агрессия в адрес незнакомцев. Ученые заявили, что в дальнейшем собранные сведения помогут узнать больше о поведении людей, поскольку основой для множества поведенческих факторов стали схожие гены.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли у собак ответственные за
Эксперты назвали главные витамины для
Ученые обнаружили механизм гибели
Брат Кейт и Пиппы Миддлтон рассказал о
Джулия Робертс за $100 тысяч купила
В Британии разработали универсальный
Marvel и Disney работают над новым
Семью Елены Бушиной атаковала ветрянка
MSI представила мониторы Optix
Ученые выяснили, что родители способны
В интернете распространили первое фото
Стартовало производство беспроводной
Дрю Берримор не ляжет под нож
Ксения Бородина показала, как Теона в
Первый электромобиль Honda для
Бри Ларсон расторгла помолвку с женихом
Sony закрывает линейку смартфонов
Авто из шоу Fast & Furious Live
Нестандартный ГАЗ-М18 обошелся без
Светлана Лобода поразила фанатов
Toyota RAV4 стала мировым лидером по
Политолог: МВФ кредитует Украину совсем
Ким Кардашьян украсила зубы
Автомобили УАЗ стали стойкими к ржавчине
Спутник для создания 3D-карты Млечного
Рената Литвинова во время разводов
В Китае продолжают развивать программу
Роза Сябитова назвала избивавшего жен
Баста исполнит новогоднее пожелание
На CES 2019 продемонстрировали
Просмотреть все новости