Эксперты назвали главные витамины для желающих бросить курить





Как правило, вышеназванное вещество положительно влияет на функционирование сосудов, а также снижает стресс, вызванный курением. Кроме того, появились доказательства, свидетельствующие об уменьшении количества табака в организме при употреблении добавок с витамином Е. В списке присутствует и витамин С, ведь добавки с его наличием значительно помогает курильщикам избавиться от вредной привычки. Витамины группы B (в частности, В6 и В12) тоже помогают в решении данной проблемы.В заключении специалисты рассказала об аминокислоте L-теанине, которая как правило присутствует в чайных листьях и обладает антистрессовыми свойствами, а также помогает бросить курить.