АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Эксперты назвали главные витамины для желающих бросить курить

Специалисты рассказали о витаминах, которые помогут людям прекратить курить. Прежде всего, в данном списке выделяется витамин Е.
Эксперты назвали главные витамины для желающих бросить курить

Как правило, вышеназванное вещество положительно влияет на функционирование сосудов, а также снижает стресс, вызванный курением. Кроме того, появились доказательства, свидетельствующие об уменьшении количества табака в организме при употреблении добавок с витамином Е. В списке присутствует и витамин С, ведь добавки с его наличием значительно помогает курильщикам избавиться от вредной привычки. Витамины группы B (в частности, В6 и В12) тоже помогают в решении данной проблемы.

В заключении специалисты рассказала об аминокислоте L-теанине, которая как правило присутствует в чайных листьях и обладает антистрессовыми свойствами, а также помогает бросить курить.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали главные витамины для
Ученые обнаружили механизм гибели
Брат Кейт и Пиппы Миддлтон рассказал о
Джулия Робертс за $100 тысяч купила
В Британии разработали универсальный
Marvel и Disney работают над новым
Семью Елены Бушиной атаковала ветрянка
MSI представила мониторы Optix
Ученые выяснили, что родители способны
В интернете распространили первое фото
Стартовало производство беспроводной
Дрю Берримор не ляжет под нож
Ксения Бородина показала, как Теона в
Первый электромобиль Honda для
Бри Ларсон расторгла помолвку с женихом
Sony закрывает линейку смартфонов
Авто из шоу Fast & Furious Live
Нестандартный ГАЗ-М18 обошелся без
Светлана Лобода поразила фанатов
Toyota RAV4 стала мировым лидером по
Политолог: МВФ кредитует Украину совсем
Ким Кардашьян украсила зубы
Автомобили УАЗ стали стойкими к ржавчине
Спутник для создания 3D-карты Млечного
Рената Литвинова во время разводов
В Китае продолжают развивать программу
Роза Сябитова назвала избивавшего жен
Баста исполнит новогоднее пожелание
На CES 2019 продемонстрировали
Лера Кудрявцева поставила на место
Просмотреть все новости