Ученые обнаружили механизм гибели клетки от переизбытка железа





Медики выяснили, чем опасно перенасыщение железа в клетках организма человека. Дело в том, что его переизбыток приводит к образованию АФК (активные формы кислорода), которые считаются свободными радикалами. Это происходит, когда железо провоцирует ускорение окисления липидов (жиров). Радикалы имеют электроны, расположенные на внешней оболочке, что объясняет скорость окисления АФК. И как итог клетка погибает.В действительности железо очень важный элемент, который участвует в различных процессах живого организма, оно выступает в роли окислителя и катализатора. Его можно встретить в гемме гемоглобина, где способствует связыванию кислорода. Однако если его больше, чем это необходимо, это приводит к смерти клетки.