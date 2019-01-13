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Ученые обнаружили механизм гибели клетки от переизбытка железа

Российские ученые обнаружили, как именно атомы железа программируют смерть клетки. Данный процесс называется ферроптоз. Результаты исследований опубликованы в издании Free Radical Biology and Medicine.
Ученые обнаружили механизм гибели клетки от переизбытка железа

Медики выяснили, чем опасно перенасыщение железа в клетках организма человека. Дело в том, что его переизбыток приводит к образованию АФК (активные формы кислорода), которые считаются свободными радикалами. Это происходит, когда железо провоцирует ускорение окисления липидов (жиров). Радикалы имеют электроны, расположенные на внешней оболочке, что объясняет скорость окисления АФК. И как итог клетка погибает.

В действительности железо очень важный элемент, который участвует в различных процессах живого организма, оно выступает в роли окислителя и катализатора. Его можно встретить в гемме гемоглобина, где способствует связыванию кислорода. Однако если его больше, чем это необходимо, это приводит к смерти клетки.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:00

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