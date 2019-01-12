Братья Криса Кельми не будут претендовать на наследство певца





После того, как в загородном доме Кельми нашли его тело, российские телеканалы стали активно общаться с братьями певца, узнавшими о смерти последнего через прессу. Евгений Суслин, появившийся в "Прямом эфире" Андрея Малахова, рассказал, что на его телефон позвонил корреспондент, попросивший прокомментировать кончину родственника. Несколько дней подряд младший брат Кельми пытался дозвониться до его жены и сына, однако те не отвечали.Как завещал сам музыкант, родня устроила ему закрытые похороны и отпевание, на которые до последнего не приглашали братьев. Старший из них, Валентин, считает: семья артиста могла опасаться, что кто-то станет претендовать на его наследство. Однако ничего из имущества Криса Кельми ни Евгению, ни Валентину не нужно, как оба заявили журналистам.Напомним, исполнитель скончался по естественным причинам из-за хронических заболеваний. Какое-то время Кельми проходил лечение в Таиланде вместе с покойным Евгением Осиным и Даной Борисовой.