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Братья Криса Кельми не будут претендовать на наследство певца

Братья покойного Криса Кельми не будут претендовать на наследство певца. Родственники музыканта недоумевают, почему его семья не пожелала никого видеть на похоронах.
Братья Криса Кельми не будут претендовать на наследство певца

После того, как в загородном доме Кельми нашли его тело, российские телеканалы стали активно общаться с братьями певца, узнавшими о смерти последнего через прессу. Евгений Суслин, появившийся в "Прямом эфире" Андрея Малахова, рассказал, что на его телефон позвонил корреспондент, попросивший прокомментировать кончину родственника. Несколько дней подряд младший брат Кельми пытался дозвониться до его жены и сына, однако те не отвечали.

Как завещал сам музыкант, родня устроила ему закрытые похороны и отпевание, на которые до последнего не приглашали братьев. Старший из них, Валентин, считает: семья артиста могла опасаться, что кто-то станет претендовать на его наследство. Однако ничего из имущества Криса Кельми ни Евгению, ни Валентину не нужно, как оба заявили журналистам.

Напомним, исполнитель скончался по естественным причинам из-за хронических заболеваний. Какое-то время Кельми проходил лечение в Таиланде вместе с покойным Евгением Осиным и Даной Борисовой.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:42

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