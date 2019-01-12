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Лера Кудрявцева поставила на место бестактную подписчицу

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в своем блоге Instagram поставила на место одну из навязчивых и бестактных подписчиц. Дело в том, что знаменитость улетела в Оман без мужа и 5-месячной дочери. Многие поклонник обрушились на нее с критикой.
Лера Кудрявцева поставила на место бестактную подписчицу

В одно из государств на Аравийском полуострове Лера Кудрявцева решила поехать одна. Ее супруг известный хоккеист Игорь Макаров играет в первенстве КХЛ и не смог отправить в путешествие с женой. Дома осталась и дочь знаменитости. В социальной сети Instagram она стала показывать некоторые кадры с отдыха, под последним из них она лаконично написала: «Краски».

Однако многие читатели блога Леры Кудрявцевой не спешили радоваться за своего кумира, а наоборот, обрушили на нее множество критических комментариев. По их мнению, такого маленького ребенка ни в коем случае нельзя оставлять на чужих людей. Телеведущая не смогла пропустить мимо подобную бестактность и прямо спросила у одной их подписчиц: «Вы дура?». Также нашлись и те, кто полностью поддерживает молодую маму, а остальным советуют стать терпимее и добрее друг к другу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

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