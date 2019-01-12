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Мать ведущего «Дома-2» Влада Кадони ограбили в Москве

У родительницы телеведущего реалити-шоу «Дом-2» Влада Кадони Елены Голуновой с автомобиля украли боковые зеркала.

По словам финалистки 13-го сезона одного из самых мистических телепроектов России «Битва экстрасенсов», она стала жертвой грабителей.

Мать ведущего «Дома-2» Влада Кадони ограбили в Москве

Как оказалось, несмотря на то, что правонарушители скрутили боковые зеркала с машины экстрасенса, воров до сих пор не удалось найти. И Елена Голунова уже написала заявление в полицию.

Стоит напомнить, что мать ведущего «Дома-2» долго не хотела принимать участие в телепередаче «Битва экстрасенсов», однако Кадони все-таки удалось уговорить родительницу. Отметим, что сам Влад снимался в этой программе дважды, но ни разу так и не занял почетное первое место.

Мать ведущего «Дома-2» Влада Кадони ограбили в Москве

На данный момент Кадони ведет публичную жизнь, чего не скажешь о его матери, которая неоднократно указывала на то, что ей подобная жизнь просто не интересна. По словам Голуновой, ей вполне хватает того, что многие телезрители увидели во время ее съемок в передаче, на что она на самом деле способна.

Сейчас Елена лишь изредка появляется в программе «Следствие ведут экстрасенсы», где активно помогает правоохранительным органам отыскать пропавших без вести.

К слову, ограбили мать Кадони в тот момент, когда она находилась в Таиланде на отдыхе. Лишь несколько дней назад Голунова вернулась в Москву и тут же обнаружила пропажу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:50

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