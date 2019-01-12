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Джулия Робертс за $100 тысяч купила билеты на ЧМ-2022 в Катаре

Джулия Робертс за 100 тысяч долларов купила с аукциона билеты на ЧМ-2022 в Катаре для себя и детей. Актриса является большой поклонницей "Манчестер Юнайтед".
Джулия Робертс за $100 тысяч купила билеты на ЧМ-2022 в Катаре

Как пишет интернет-издание IloveQatar, Робертс выложила на торгах 100 тысяч долларов за каждый приобретённый билет на предстоящий Чемпионат мира по футболу 2022 года. Детям актрисы и ей самой очень нравится клуб Manchester United, за который они и будут болеть. Семья звезды уже неоднократно посещала игры в Англии и США, а также лично переписывается с футбольными звёздами.

Из претендентов, которые посетили аукцион и хотели выкупить билеты, были такие знаменитости, как Майк Майерс, Кигэн-Майкл Ки и Джейми Фокс. Устроил мероприятие звезда Голливуда Шон Пенн.
Джулия Робертс за $100 тысяч купила билеты на ЧМ-2022 в Катаре

Отметим, что пройдёт чемпионат зимой, чего не было за всю историю проведения международных игр ФИФА. Катар также стал первой арабской страной, на территории которой состоится мундиаль.



 
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Спорт
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 22:00

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