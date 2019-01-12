Джулия Робертс за $100 тысяч купила билеты на ЧМ-2022 в Катаре





Как пишет интернет-издание IloveQatar, Робертс выложила на торгах 100 тысяч долларов за каждый приобретённый билет на предстоящий Чемпионат мира по футболу 2022 года. Детям актрисы и ей самой очень нравится клуб Manchester United, за который они и будут болеть. Семья звезды уже неоднократно посещала игры в Англии и США, а также лично переписывается с футбольными звёздами.Из претендентов, которые посетили аукцион и хотели выкупить билеты, были такие знаменитости, как Майк Майерс, Кигэн-Майкл Ки и Джейми Фокс. Устроил мероприятие звезда Голливуда Шон Пенн.Отметим, что пройдёт чемпионат зимой, чего не было за всю историю проведения международных игр ФИФА. Катар также стал первой арабской страной, на территории которой состоится мундиаль.