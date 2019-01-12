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Ученые выяснили, что родители способны передавать гены долголетия детям

Ученые изучили родословные 315 000 человек и выяснили, что родители могут передавать гены долголетия и своим детям. Вероятность дожить до старости возможна даже в том случае, если долгожителями были другие близкие родственники.

Ученые выяснили, что родители способны передавать гены долголетия детям

Геронтологам удалось выяснить этот интересный факт после тщательного анализа генеалогии 315 000 человек из более 20 000 семей, начиная изучение с 1740 года. Люди, чьи родители или другие родственники доживали до глубокой старости, имели на 31% меньше риска преждевременной смерти в отличие от людей такого же возраста, но не имеющих в роду долгожителей.
Ученые выяснили, что родители способны передавать гены долголетия детям

Исследователи полагают, что родители могут передавать ген долгожительства наследникам и в том случае, если внешние факторы не позволили им дожить до "седин". По мнению представителей мира науки, ген долголетия очень трудно обнаружить, и для изучения важно правильно и тщательно отбирать людей. Так, мужчина, доживший до 100 лет, может и не быть носителем указанного гена, если его почтенный возраст связан с социальным благополучием, активной и здоровой жизнедеятельностью и другими факторами.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:00

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