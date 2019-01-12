Ученые выяснили, что родители способны передавать гены долголетия детям





Геронтологам удалось выяснить этот интересный факт после тщательного анализа генеалогии 315 000 человек из более 20 000 семей, начиная изучение с 1740 года. Люди, чьи родители или другие родственники доживали до глубокой старости, имели на 31% меньше риска преждевременной смерти в отличие от людей такого же возраста, но не имеющих в роду долгожителей.Исследователи полагают, что родители могут передавать ген долгожительства наследникам и в том случае, если внешние факторы не позволили им дожить до "седин". По мнению представителей мира науки, ген долголетия очень трудно обнаружить, и для изучения важно правильно и тщательно отбирать людей. Так, мужчина, доживший до 100 лет, может и не быть носителем указанного гена, если его почтенный возраст связан с социальным благополучием, активной и здоровой жизнедеятельностью и другими факторами.