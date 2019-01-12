Сражавшиеся вместе с нацистами против СССР венгры признаны героями





Венгрия была сторонницей гитлеровской Германии, ее солдаты были оснащены самым лучшим оружием, эта армия была одна из самых подготовленных из всех, кто принимал участие в военных действиях на территории Советского Союза. Однако столкнувшись с Красной армией на Дону, ее потери были настолько внушительными, что она практические перестала функционировать, как военная единица.В сообщении говорится о том, что Красная армия разбила венгерскую в количестве 200000 солдат. В ходе этой операции погибло около 120000 человек, уважение к которым требуют нынешние власти страны.